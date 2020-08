L’acteur parle de faire équipe avec son ex et partage son choix pour le meurtre d’ouverture du prochain film.

David Arquette revient dans la peau de Dewey Riley pour un cinquième film « Scream » – et, après quatre sorties en fuite de Ghostface, il espère que le personnage aura une nouvelle vision de la vie.

L’acteur a d’abord joué l’adjoint de l’époque dans « Scream » de 1996, avant de reprendre le rôle et de survivre aux trois suites. Il a récemment confirmé qu’il reviendrait pour le prochain film aux côtés de l’ex-épouse Courteney Cox, un film réalisé par le duo « Ready or Not » Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Neve Campbell n’a pas encore signé, mais a confirmé qu’elle était en pourparlers.

TooFab a rencontré Arquette avant la sortie en VOD de son nouveau documentaire, « You Cannot Kill David Arquette ». Dans le document, sa femme Christina McLarty dit que le rôle de David en tant que Dewey – et une cascade de la WCW – faisaient partie de la raison pour laquelle il a commencé à devenir typé dans des rôles de « goofball ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait voir de « 2021 Dewey » – si le film sortait réellement l’année prochaine – Arquette nous a dit qu’il était « assez sauvage » d’avoir joué le personnage pendant si longtemps.

« Ça va être drôle parce que le premier, il n’avait que 25 ou 26 ans et maintenant il a 49 ans au moment où nous le filmons », dit-il en riant. « C’est assez sauvage d’avoir une si longue durée et de faire le même personnage alors j’espère qu’ils en exploreront une partie. »

« La seule chose que j’ai remarquée, plus vous vieillissez, moins le monde a l’air brillant », a-t-il ajouté. « Vous pouvez le voir plus clairement, mais ensuite il s’agit de trouver ces belles choses qui sont souvent une promenade dans le parc ou une rafale de vent, vous voyez ce que je veux dire? C’est vraiment ce qu’est la vie. »

À un moment donné dans le documentaire, Cox parle de sa relation avec David, notant que les deux « se sont rencontrés sur Scream 1, se sont détestés sur Scream 2, se sont mariés sur Scream 3 et ont divorcé sur Scream 4. » Leur vraie vie reflétait essentiellement leurs personnages, avec « Scream 4 » mettant en évidence les conflits conjugaux entre Dewey et Gale Weathers.

« 4 ne s’est pas bien terminé », a convenu Arquette lorsqu’on lui a demandé où nous pourrions trouver le couple après leur drame dans le dernier film. « Je ne sais pas où ils seront, mais c’est excitant. »

À propos de son ex, il a ajouté: « J’adore travailler avec elle. Je veux dire, nous avons une fille ensemble, Coco. Donc, nous coparent vraiment bien ensemble, mais c’est toujours amusant d’agir en face d’elle. C’est une actrice formidable, alors je suis excité pour ça. Ce sera amusant. «

Ce ne serait pas un film « Scream » sans un premier kill mémorable. La mort de Drew Barrymore dans l’original restera dans l’histoire comme l’une des meilleures scènes de film d’horreur de tous les temps, celle de Jada Pinkett Smith était à la fois effrayante et déchirante, la franchise a sorti l’une des leurs avec Liev Schreiber pour la troisième partie, et 4 a enrôlé plusieurs célébrités. – y compris Kristen Bell et Anna Paquin – pour une série de faux « Stab » avant la vraie chose.

Lorsqu’on lui a demandé qui il «rêverait» pour le premier kill de «Scream 5», Arquette a eu du mal à répondre – ne voulant pas «paraître méchant» – avant de finalement se décider sur deux options.

« Je ne sais pas … qui serait la meilleure personne à tuer? Je ne sais pas, je ne veux tuer personne », s’est-il exclamé. «Je ne veux pas que quiconque meure. J’essaie de dire les gens, mais ensuite ils semblent tous méchants, et je n’aime pas être méchant.

« Oh, l’un des frères Logan! » répondit-il enfin. « C’est qui nous devrions tuer. Logan Paul, ou son frère. Je suis désolé, je ne sais pas, j’ai dû choisir quelqu’un! »

« You Cannot Kill David Arquette » est actuellement en drive-in et sortira en VOD le 28 août. « Scream 5 » sortira en 2021.

