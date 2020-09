David Ayer a révélé qu’un personnage critique décédé dans la coupe théâtrale de Suicide Squad avait survécu dans sa coupe du film.

Depuis la révélation que la coupe de Zack Snyder de Justice League allait être diffusée sur HBO Max, beaucoup ont réclamé que Warner Bros donne le même traitement au film de David Ayer, Suicide Squad. Depuis la sortie de la coupe théâtrale, le réalisateur a révélé un certain nombre de différences entre sa coupe originale du film et ce qui s’est finalement retrouvé dans les salles. En fait, un changement majeur a été la mort de l’un des plus grands personnages du film.

Dans un article récent, on a demandé à David Ayer si El Diablo avait survécu dans sa partie de Suicide Squad. Le réalisateur a révélé que le personnage l’avait fait et il a été décidé que le personnage devait mourir parce qu’il avait tué sa famille. C’était une situation où soit la trame de fond était coupée, soit El Diablo serait la dernière victime du film:

Non, il a vécu. https://t.co/O82vIojbTT – David Ayer (@DavidAyerMovies) 8 septembre 2020

L’argument était parce qu’il avait tué sa famille, il devait mourir. C’était soit ça, soit l’histoire de sa famille aurait été coupée. Parfois, il s’agit simplement de triage pour se protéger contre un pire résultat. https://t.co/3S5sx3Z7Ix – David Ayer (@DavidAyerMovies) 8 septembre 2020

Voici le synopsis de la Suicide Squad de David Ayer:

Ça fait du bien d’être mal… Rassemblez une équipe des super-vilains les plus dangereux et incarcérés au monde, fournissez-leur l’arsenal le plus puissant à la disposition du gouvernement et envoyez-les en mission pour vaincre une entité énigmatique et insurmontable. L’officier du renseignement américain Amanda Waller a déterminé que seul un groupe secrètement convoqué d’individus disparates et méprisables n’ayant presque rien à perdre fera l’affaire. Cependant, une fois qu’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas été choisis pour réussir mais choisis pour leur culpabilité manifeste lorsqu’ils échouent inévitablement, la Suicide Squad se résoudra-t-elle à mourir en essayant, ou décidera-t-elle que c’est chacun pour soi?

Écrit et réalisé par David Ayer, le film met en vedette Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Cara Delevingne, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz et Scott Eastwood.

Source: Twitter