L’année peut être dans le chaos complet mais que deviendrions-nous tous sans les commérages bénis. Au cours de ces presque six mois d’enfermement, la lecture occasionnelle des nouvelles de célébrités nous a donné la vie pour penser positivement, cependant, et comme il arrive toujours, il y en a une ou une autre à laquelle nous ne nous attendions pas – malgré à quel point c’est étrange. étant 2020–, comme Lily Allen et David Harbour se sont mariés… Oui, comme ils l’ont lu.

C’est l’un des couples qui a le plus attiré l’attention, car personne ne pensait que le chanteur britannique et la star de Stranger Things sortaient ensemble. Cependant, Cette paire de tourtereaux se souciait peu de ce que le monde disait d’eux, c’est pourquoi ils ont continué leur relation, à un tel point que sans réfléchir à deux fois, ils ont dit oui de la manière la plus folle possible, Mais si vous ne savez pas ce qui se passe avec votre histoire, ne vous inquiétez pas, nous vous en parlerons ici.

En un an, Lily Allen et David Harbour se sont rencontrés et sont même mariés

David Harbour et Lily Allen se sont rencontrés en 2019, et depuis lors, ils ont commencé à se voir très souvent (rappelez-vous que le chanteur sortait d’un divorce après presque des années de mariage avec Sam Cooper). Mais c’est jusqu’à la 56e tranche des Screen Actors Guild Awards de la même année qu’ils ont officialisé leur engagement..

Depuis, nous les avons vus arriver à différentes récompenses, tapis rouges et même matchs de basket, et bien qu’ils soient des personnalités publiques, ils ont réussi à tout garder relativement secret. Mais … beaucoup de postés ont réalisé que depuis le début de 2020 le chanteur de «Smile» a commencé à porter une bague en diamant, c’était donc une question de temps avant qu’ils n’annoncent tous les deux qu’ils étaient fiancés.

Le «roi du rock» les a épousés!

Cependant, personne n’a vu venir qu’ils ont décidé de le faire au milieu d’une pandémie et avec tout ce qui se passe dans le monde, et si cela ne suffisait pas ils ont choisi de se marier de la manière la plus improvisée aux États-Unis: se marier à Las Vegas. Selon TMZ, le couple a décidé de dire oui dans l’un des lieux les plus emblématiques de la «capitale du péché», Chapelle de Graceland.

Et pour lui donner une touche plus ludique et traditionnelle, le propriétaire du lieu, Brendan Paul, est apparu habillé en Elvis Presley pour les unir dans un saint mariage – Comme diraient nos grands-mères – En compagnie des filles de Lily Allen, Ethel Mary et Marnie Rose, et d’un petit groupe d’amis (tous portant des masques et respectant les mesures de distance saine), le couple a fini par se marier par le «roi du rock» lui-même le 9 septembre.

Et comment ont-ils célébré leur mariage? Ah oui, manger des hamburgers

Ils disent là-bas que la blague n’est pas de jeter la maison par la fenêtre lors d’un mariage, mais de partager la joie avec le couple, C’est pourquoi David Harbour et Lily Allen en compagnie de quelques invités ont fini par célébrer leurs noces sucrées en mangeant de délicieux hamburgers dans un fast-food.… Laissant de côté la nourriture que personne n’aime et les plats élaborés.

À propos de leur mariage, le couple n’a partagé que quelques images sur leurs comptes Instagram. David a été celui qui a raconté quelques détails sarcastiques sur son mariage, car il leur est venu à l’esprit de se marier au moment le moins idéal, avec le coronavirus qui fait rage et des incendies incontrôlables: «une belle cérémonie éclairée par un ciel cendré, grâce à un état en feu à des kilomètres au milieu d’une pandémie mondiale. »

De toute façon et quelle que soit la façon dont ils se sont mariés, Félicitations à Lily Allen et David Harbour, non?