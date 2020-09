Dans le septième art, il y a de nombreux génies qui ont marqué l’histoire du cinéma, des réalisateurs qui ont réussi à révolutionner et sans eux nous ne pourrions pas comprendre la cinématographie de notre temps. Il y a beaucoup de noms, mais si on parle de personnes qui ont réussi à mélanger parfaitement le travail de la caméra avec d’autres branches telles que la musique, la peinture, voire le design et la publicité, il faudrait bien sûr penser à David Lynch.

Sa carrière est soutenue par de grands films et productions qui sont devenus des classiques cultes, de vrais bijoux comme Tête de gomme, Dune, The Elephant Man, Blue Velvet, Wild at Heart, The Straight Story, Mulholland Drive et beaucoup plus. Sans compter les 24 courts métrages, des séries comme Twin Peaks, Rabbits, DumbLand, On The Air et une infinité de spots télévisés qu’il a réalisé. plus de 60 ans d’expérience.

Le Festival international du film de Guanajuato rendra hommage à David Lynch

C’est pourquoi ce 8 septembre à travers vos réseaux sociaux, la cinémathèque de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a annoncé que lors de l’édition 2020 du Festival du film de Guanajuato (GIFF), le grand David Lynch recevra la plus grande reconnaissance que la plus haute maison d’études puisse donner en termes de carrière cinématographique, la médaille d’argent. Et bien sûr, ce sera un événement spectaculaire qu’aucun cinéphile ne peut manquer.

Lors d’une conférence de presse, le directeur du festival, Sarah Hoch Il a raconté l’émotion qu’ils ressentent au sein de l’organisation d’avoir Lynch comme invité et honoré. Sur la base de ce que vous mentionnez, ils le cherchaient depuis des années –15 pour être exact– mais c’est jusqu’à cette année chaotique que enfin ils ont pu se mettre d’accord avec lui pour lui rendre hommage comme seul le mérite un génie du cinéma de sa taille.

À quoi ressemblera l’hommage à Lynch?

Comme nous le savons déjà et grâce au coronavirus, lLa 23e édition du Festival international du film de Guanajuato devra se dérouler de manière hybride, avec des événements virtuellement et dans certains lieux d’État du 18 au 27 septembre 2020. Et bien que nous aurions tous aimé que David Lynch se promène dans notre pays, la réalité est que le cinéaste recevra son prix à distance.

D’après ce que Sarah Hoch a avancé, le réalisateur de Blue Velvet sera en temps réel à travers la salle de classe virtuelle qui présente le festival avec un personnage «avatar» qui le représentera, et à distance ils vous remettront la Croix d’Argent du festival ainsi que la médaille d’argent de la Cinémathèque de l’UNAM.

Mais au-delà de donner une masterclass, David Lynch sera présent virtuellement « pour parler et partager ses sentiments, sa carrière et tout ce qu’il veut dire »Dit Hoch. « Il y aura une interaction et une courte session de questions et réponses avec le public et la presse »A conclu le directeur du Festival international du film de Guanajuato.

Pour finir avec les hommages, ils projetteront également physiquement deux des joyaux de leur filmographie, Tête de gomme et Twin Peaks: Fire Walk With Me. Jusqu’à présent, ils n’ont pas mentionné quand cette conversation avec le grand Lynch seraCependant, nous vous recommandons d’être au courant des réseaux sociaux et de la page officielle GIFF afin de ne manquer aucun détail de cet événement spectaculaire.