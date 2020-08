Dennis Nilsen était l’un des tueurs en série britanniques les plus notoires du XXe siècle. Actif à Londres à la fin des années 70 et au début des années 80, il s’attaquait à la communauté gay, tuant au moins 12 hommes et garçons. Nilsen a finalement été découvert lorsque sa tactique consistant à disséquer ses victimes et à les jeter dans les toilettes a provoqué le blocage des égouts de sa maison par des os et de la chair humaine. Curieusement, je vivais à quelques portes de cette même maison et il y a toujours une ambiance effrayante.

Son histoire devrait se relancer aux yeux du public plus tard cette année avec la première d’une série télévisée en trois parties. Des. La star de Doctor Who et de Good Omens, David Tennant, est dans le rôle principal et la série suivra les traces de la série acclamée d’ITV de véritables drames policiers. Prévu pour la première en septembre, la première bande-annonce est maintenant sortie et peut être vue ci-dessus.

Je connais l’histoire de Dennis Nilsen grâce à l’excellente série en plusieurs parties de The Last Podcast on the Left sur ses crimes. En ce qui concerne les tueurs en série, il est certainement l’un des plus étranges, connu pour passer beaucoup de temps seul avec le corps en décomposition lente après le crime et son MO extrêmement effrayant. Cela l’a amené à demander à ses victimes si elles aimeraient entendre une chanson, à leur mettre des écouteurs et à leur jouer «O Superman» de Laurie Anderson. Alors qu’ils écoutaient la mélodie étrange, il se glissait derrière eux et les étranglait.

Espérons que nous aurons une date de diffusion pour Des bientôt et confirmation de son arrivée sur les chaînes nationales.