Au milieu des années 90, DC Comics j’achète Étape importante, une petite maison d’édition axée sur les aventures de super-héros principalement afro-américains, et comment elle ne savait pas quoi en faire la tuée. Dommage, car Milestone avait une excellente proposition avec de grands personnages. Mais ce n’était pas la fin de cette marque, lors du DC FanDome, DC Comics a annoncé qu’il la ramènerait pour 2021.

La ligne, qui présentait des héros comme Static, Icon et Hardware, a fait ses débuts en tant que Milestone Media en 1993. Fondée par Denys Cowan, Michael Davis, Derek T. Dingle et feu Dwayne McDuffie, Milestone était basée sur la conviction que les bandes dessinées étaient Les hommes hétérosexuels de race blanche sous-représentés de manière significative doivent être équilibrés. Sa production, publiée par DC mais conservant le contrôle de la rédaction et du merchandising en interne, a été créée dans la ville fictive de Dakota et est connue sous le nom de « Dakotaverse ».

(DC Comics)

Ce n’est pas la première fois qu’ils l’essaient. En 2015 et 2017, ils ont essayé de le rendre, mais ils n’ont pas pu et maintenant ils ont annoncé une nouvelle année: 2021. La vérité est que les intentions de faire du personnage phare de la marque, Choc statique, aussi pertinent que le Milles Morales de Spider-man, ils peuvent être vus à des kilomètres. Et il se peut que Static ait connu de grands moments bien avant que Morales ne soit inventé.

Le label commencera à publier à partir de février 2021 avec le titre de Static suivi de Icon, Rocket et Hardware.