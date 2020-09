Les aventures de Superman: DC FanDome va ramener la série radio des années 1940

Plus de 60 ans depuis Les aventures de Superman avait diffusé son dernier épisode en 1951, Warner Bros. Television et The Creative Coalition ont annoncé qu’ils s’associent officiellement pour redonner vie à la série classique des années 1940 avec un casting de stars dirigé par Daniel Dae Kim (Perdu) et Wilson Cruz (Star Trek: Découverte) pour recréer des épisodes de la longue série radiophonique. L’événement de renaissance sera lancé lors de la prochaine DC FanDome: Explorez le multivers le samedi 12 septembre et sera disponible pendant 24 heures.

«Nous sommes ravis de rejoindre les fans et les créateurs de bandes dessinées à DC FanDome: Explorez le multivers pour donner vie au Superman original et célébrer les arts». Le PDG de la Creative Coalition, Robin Bronk, a déclaré dans un communiqué. (via la date limite) «Nous encourageons les fans de Superman à en savoir plus sur la mission de la Creative Coalition de soutenir les arts en visitant TheCreativeCoalition.org. Nous remercions Warner Bros. et DC d’avoir soutenu ce travail. »

Les aventures de Superman les reconstitutions utiliseront les scripts originaux de la série radio récemment récupérés dans le coffre-fort Warner Bros. Studios, ce qui permettra aux fans de DC d’avoir une façon unique de découvrir cette production rare et jamais vue auparavant. Il comprend un ensemble d’étoiles avec Daniel Dae Kim, Wilson Cruz et Tom Daly prêts à se relayer pour interpréter l’homme d’acier.

Jason Alexander (Seinfeld, Harley Quinn), Troian Bellisario (Jolies petites menteuses), Erich Bergen (Madame la secrétaire), Anthony Carrigan (Barry), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Sam Daly (Chasseurs), Lea DeLaria (Orange est le nouveau noir), Giancarlo Esposito (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Sean Giambrone (Les Goldberg), Nicholas Gonzalez (Le bon docteur), Jason Isaacs (Harry Potter franchise), Richard Kind (père américain), Eric McCormack (Volonté et grâce), Dean Norris (Breaking Bad), CCH Pounder (NCIS: Nouvelle-Orléans), Anthony Rapp (Star Trek: Découverte), Yolonda Ross (Éclair noir), Caterina Scorsone (L’anatomie de Grey), Tony Shalhoub (La merveilleuse Mme Maisel), Tamara Tunie (Law & Order: Unité spéciale des victimes), Henry Winkler (Barry), Alfre Woodard (Luke Cage) et Constance Zimmer (Château de cartes).

