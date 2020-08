DC Multiverse Batman Figure par Todd McFarlane Révélé!

Todd McFarlane, l’un des artistes de bandes dessinées les plus emblématiques de la fin du 20e siècle, a dévoilé une toute nouvelle figurine DC Multiverse Batman conçue, créée et produite par McFarlane et sa société primée McFarlane Toys! Découvrez sa vidéo d’annonce ci-dessous!

Aperçu EPIC de BATMAN conçu par le seul et unique Todd McFarlane (C’EST MOI), qui sort en 2021 dans le cadre de la «McFarlane Gold Label Collection» de McFarlane Toys.

Pour la vidéo complète avec TOUS les détails, rendez-vous sur mon Facebook ICI: https://t.co/fU0A7YlNxS#batman #dcmultiverse pic.twitter.com/SuOElE4fYg – Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 24 août 2020

Cette nouvelle figurine d’action de Batman est inspirée de l’esprit de Todd McFarlane, qui a créé une nouvelle version inédite du costume de Batman. Il comporte une cape noire et un capot, est livré avec deux épées, une base et comprend une carte d’art à collectionner avec l’œuvre Batman de Todd McFarlane sur le devant et la biographie du personnage au dos. La figurine incroyablement détaillée à l’échelle de sept pouces est conçue avec la signature «Ultra Articulation» de McFarlane Toys avec jusqu’à 22 pièces mobiles pour une gamme complète de poses et de jeux.

Dans les années 1980, Todd McFarlane a commencé à dessiner Batman professionnellement, travaillant sur le scénario classique « Batman: deuxième année»Dans Detective Comics et en créant des illustrations emblématiques, y compris sa couverture dynamique pour Batman # 423. Todd est devenu un titan de l’industrie de la bande dessinée mais a toujours eu une affinité pour Batman.

« Batman a toujours été mon personnage préféré – à l’exception de Spawn », a déclaré McFarlane, force créatrice et PDG de McFarlane Toys, dans un communiqué. «J’ai toujours aimé le fait que Batman n’ait pas de super pouvoirs. En fin de compte, ce n’est qu’un mec en costume qui essaie de combattre le mal. En théorie, si Batman était dans une énorme bataille dans l’espace, sans aucun de ses gadgets et de sa technologie, il pourrait potentiellement mourir, contrairement à Superman. J’ai toujours eu une affinité pour Batman, et c’est un honneur de concevoir une toute nouvelle version d’une figurine de Batman pour tous les fans et collectionneurs. «

McFarlane Toys propose également aux collectionneurs et aux fans un tout nouveau programme de collection. Avec le lancement de la nouvelle figurine Batman de Todd McFarlane, McFarlane Toys a annoncé sa nouvelle série McFarlane Gold Label Collection qui mettra en vedette des personnages de vos marques préférées de culture pop et de divertissement. Toutes les figurines publiées dans la collection McFarlane Gold Label seront très limitées et présentées dans un emballage en édition limitée avec une collection McFarlane Toys Gold Label imprimée en aluminium.

Le nouveau chiffre devrait être disponible en pré-commande à la mi-octobre exclusivement chez Walmart et sera disponible chez certains détaillants spécialisés internationaux en janvier 2021, au prix de 20 $.