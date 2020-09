Le nouvel événement permettra aux fans d’organiser leur propre gamme de panels.

Une nouvelle vidéo présente ce à quoi les fans peuvent s’attendre de DC FanDome: Explorez le multivers à l’ouverture de l’événement virtuel le 12 septembre.

Après l’incroyable succès de DC FanDome le mois dernier, un deuxième événement appelé Explore the Multiverse permettra aux fans de créer leur propre gamme de contenu à regarder à leur guise le 12 septembre. Alors que le premier événement a révélé des images époustouflantes de Wonder Woman 1984 et de Bien sûr, The Batman de Robert Pattinson, le deuxième événement DC FanDome mettra l’accent sur le multivers de la bande dessinée et de la télévision ainsi que sur le contenu exclusif des coulisses d’un certain nombre de projets DC. Une nouvelle promo révélée par la société taquine ce que les fans peuvent attendre de l’événement à venir, mettant en évidence les créations de fan art aux côtés de superbes costumes de cosplayers de DC.

La nouvelle vidéo est arrivée sur la page Instagram de DC Comics, révélant qu’il y a plus de 100 heures de contenu que les fans peuvent programmer dans leur propre line-up virtuel le 12 septembre. Tout comme l’événement précédent et le Hall of Heroes, il y aura un nombre de mondes différents qui se concentrent sur différents aspects du DC Multiverse. La vidéo montrait également quelques brefs extraits de scènes des coulisses de Shazam !, Wonder Woman 1984 et même de la Justice League de Zack Snyder. Il y aura également une featurette sur l’évolution de la Batmobile, alors que les images montrent brièvement la gamme étonnante de véhicules dans lesquels le chevalier noir a patrouillé Gotham au fil des ans. Des émissions comme Doom Patrol, Titans et Watchmen de HBO seront également présentes à l’événement. Jetez un œil à la vidéo promotionnelle passionnante ci-dessous.

Pensez-vous qu’il sera possible pour DC FanDome: Explore the Multiverse de dominer le premier événement? Qu’attendez-vous le plus de voir le 12 septembre? Avez-vous fait des œuvres d’art ou créé un cosplay de votre héros préféré pour l’événement? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.