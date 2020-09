De fortes accusations contre Tano Elizalde de la part de la fille de Valentín Elizalde | INSTAGRAM

La plainte a été faite pour menaces de mort par Tano Elizalde vers Valentin Elizalde, sa fille Valentina Elizalde Il a déclaré que sa famille avait réussi à identifier son oncle comme le cerveau du harcèlement qu’ils avaient subi.

Valentina Elizalde, fille de l’interprète raté de la musique régionale mexicaine: Valentin ElizaldeElle a accusé son oncle de l’avoir menacée de mort ainsi que le reste de sa famille.

Selon un journal national, la fille de «Coq doré»Il a dénoncé par le biais de l’émission d’informations sur le divertissement« Ventaneando », que sa famille avait découvert que Tano Elizalde était à l’origine de nombreuses intimidations, qu’il a menées à la fois par téléphone et au sein des réseaux sociaux largement utilisés.

Cela pourrait aussi vous intéresser: des artistes de groupe qui ont perdu la vie dans la fleur de l’âge de leur carrière

«J’ai reçu des critiques de menaces de mort, j’avais un peu peur, mais pas maintenant, une personne comme lui qui ne va pas bien ni mentalement ni en sa personne, n’a pas la capacité de nous faire autre chose, mais est pure parler, mais il ne le fera pas », a-t-il déclaré dans l’interview.

La fille de Valentine, qui est également chanteuse, a expliqué que depuis que le cousin de son père a été impliqué dans l’assassinat louche de la chanteuse, il a utilisé divers numéros de téléphone pour éviter la presse et les messages haineux.

Lisez aussi: Valentín Elizalde et Julión Álvarez liés à la même femme déclenchent le scandale

Ce dernier était un indice pour la famille Elizalde, qui, parmi tous leurs oncles, a réussi à découvrir que Tano était l’auteur intellectuel des menaces susmentionnées.

« Mes oncles ont de nombreux contacts et comme ils ont commencé à enquêter sur leur provenance parce que Tano est également plein de chiffres pour ne pas être contacté, c’est là que mes oncles ont pris racine et ont commencé à enquêter de manière approfondie et ont réalisé que c’était lui », a-t-il déclaré. Valentina au programme principal de la chaîne de télévision mexicaine TV Azteca.

Valentina a également déclaré au forum que Tano insiste pour réaliser un documentaire sur le « Golden Rooster », dont nous avions déjà parlé dans ce média, lorsque la nouvelle a été publiée.

Cependant, si elle continue avec ces plans et publie la production, la jeune fille de 16 ans a expliqué qu’elle et sa famille poursuivront légalement son tristement célèbre oncle, qui, apparemment, la seule chose qui l’intéresse est de profiter de tous les événements autour. à la vie et à la mort de l’interprète de « Je t’aime comme ça ».

«Il continue avec son idée de faire un documentaire, mais je pense qu’il le fait plus pour la haine que cela apporte, que pour toute autre chose. Mes oncles et moi, toute la famille, avons expliqué comment s’il sortait ce documentaire, il pourrait aller en prison. Il a déjà découvert ce qui pouvait lui arriver, mais comme il est très bête, il ne pense pas beaucoup aux choses, mais bon, finalement là-bas. Ce qu’il fait est mal et ce qui va se passer, c’est qu’il va avaler ses paroles », a déclaré la jeune femme.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cependant, en plus des menaces envers la famille Elizalde, Valentina a souligné que son oncle avait également tenté d’intimider Gabriela Sabag, ancienne compagne de son père et actuelle partenaire de Tano, afin de lui faire signer une autorisation pour réaliser le documentaire.

Il est nécessaire de mentionner que Sabag a été nommé exécuteur testamentaire des actifs et de l’héritage du f @ llecido Sonora.Lorsqu’il envisageait de publier le documentaire, ils ont dû demander la signature de Gabriela Sabag, à laquelle Valentina a mentionné que Gabriela ne voulait pas signer, alors Tano Il a menacé en disant que s’il ne signait pas, beaucoup de choses pourraient lui arriver.

Il faut rappeler que c’était au début de cette année, lorsque Tano a été accusé par son ex-partenaire, Marysol Castro, d’être impliqué dans le meurtre du chanteur, le 25 novembre 2006.

Et, plus tard, en mai dernier, Tano a été interviewé de la même manière par «Ventaneando», et il s’est mis à clarifier de nombreuses inconnues, et parmi ce qu’il a mentionné dans la transmission, il a catégoriquement nié avoir des informations supplémentaires de la part du h0mic1dio qui a éclipsé sa famille, où Valentin et tous ses compagnons ont perdu la vie, sauf lui.