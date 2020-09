/ / /

Deepika Padukone a laissé tomber des indices depuis qu’elle est revenue au travail sur son prochain film avec Siddhant Chaturvedi et Ananya Panday aussi. Le projet est dirigé par Shakun Batra et toute l’équipe est actuellement à Goa pour reprendre le tournage. Le film devrait sortir le 12 février 2021. Deepika a été vu pour la dernière fois à Chhapaak en face de Vikrant Massey. En avant, l’actrice a des films alignés, dont 83 avec Ranveer Singh qu’elle coproduit également et Mahabharat du point de vue de Draupadi. L’actrice qui a sans aucun doute gagné les cœurs à travers le pays avec ses personnages à l’écran est également productrice de films et entrepreneuse. La belle actrice de Bengaluru possède sa propre ligne de vêtements et sa propre maison de production. Deepika a également écrit dans le passé des colonnes sur la santé et la forme physique des femmes. Deepika Padukone est entrée dans le showbiz après sa brillante carrière de mannequin. Avec Om Shanti Om, Deepika a fait ses débuts en tant que grande dame face à Shah Rukh Khan. L’actrice qui a plus de 30 films à son actif a une chimie incroyable à l’écran avec chaque acteur auquel elle a joué. Une autre chose que les fans aiment chez l’actrice est son sens du style, qu’il s’agisse d’un événement sur le tapis rouge ou de son apparence d’aéroport. Deepika ne manque jamais d’impressionner ses fans avec ses looks expérimentaux. L’année dernière, au festival de Cannes, l’actrice a rendu l’Inde fière de son style impeccable lors de l’événement mondial. En parlant de son style, l’actrice connaît sûrement le moyen idéal pour accessoiriser ses looks à l’aide de bonbons coûteux pour les bras. Aujourd’hui, jetez un œil à certains de ses sacs de créateurs les plus élégants.

Le sac à bagages Céline d’une valeur de plus de 2,2 lakh est son premier choix pour accessoiriser tous les looks noirs ou blancs.

Un joli sac à bandoulière Gucci bleu ciel d’une valeur de 2,3 lakh.

Le mini sac Gucci Sylvie peut sembler joli mais il vaut plus de 1,2 lakh.

Le même sac que l’actrice affichait dans son look cannois. Ce sac vaut 1,2 lakh.

L’actrice avec un sac de ceinture Burberry alors qu’elle pose avec son mari l’acteur Ranveer Singh.

Le sac fourre-tout Celine Phantom est l’un des sacs les plus emblématiques que l’actrice est souvent repérée en train de faire du sport et coûte plus de 1,7 lakh.

Le sac à bandoulière noir design de Fendi vaut plus qu’un lakh.

