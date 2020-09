De la baignoire, Elizabeth Hurley ne frappe qu’avec des bulles | .

Comme il y a 20 ans! ou probablement encore plus spectaculaire, l’actrice Elizabeth Hurley s’est montrée sur son compte Instagram depuis sa baignoire et ayant des bulles comme seule complice pour couvrir ses charmes.

Le protagoniste d’Al di @ blo avec le di @ blo a partagé la photo qui montre manifestement qu’il a un pacte avec lui-même parce qu’il a l’air vraiment jeune et beau à 55 ans.

Elizabeth Hurley n’était pas trop compliquée dans le thème, les costumes ou d’autres entrées pour sa photographie; il n’utilisait qu’une baignoire, un fond de canards et beaucoup de savon pour rendre ses adeptes fous, car dans l’image il restait des vêtements. Cette publication a clairement montré que le temps n’était pas écoulé pour elle après l’avoir vue il y a 20 ans dans Al di @ blo avec le di @ blo à côté de Brendan Fraser, où il a secoué le monde du divertissement avec sa performance.

La célèbre actrice n’a utilisé son immense et beau sourire que pour rendre plus agréable l’image qui a dépassé les 100000 likes en juin dernier sur le célèbre réseau social.

Cela peut vous intéresser: Elizabeth Hurley vante sa silhouette exquise à 55 ans

Mais ce n’était pas n’importe quel jour, c’était une occasion plus que spéciale puisque le 10 juin, Hurley a fêté une année de plus.

Joyeux anniversaire à moi C’est le cinquième anniversaire que nous avons célébré pendant l’accouchement dans mon petit groupe, y compris le 80e de ma mère et le 18e de mon fils. Reconnaissant d’être heureux et en bonne santé et d’avoir la meilleure famille et les meilleurs amis. Nous espérons que la vraie vie recommencera un jour , a-t-il écrit à côté de la photo.

L’actrice de Hollywood Il a fait plus qu’illustrer qu’il respecte les mesures sanitaires et pour sa santé, celle de son fils et celle de sa mère, ils préfèrent rester enfermés à la maison avec les mesures appropriées.

REGARDEZ LA PHOTOGRAPHIE SPECTACULAIRE DE HURLEY ICI

La célèbre actrice et mannequin britannique a son fils Damian Charles Hurley 18 ans, fruit de sa relation avec l’homme d’affaires américain Steve Bing. Damian n’est pas seulement reconnu par ses parents, mais il s’est développé en tant qu’acteur et mannequin.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

En 2016 et à seulement 14 ans, Damian a été choisi pour donner vie au prince Hansel von Liechtenstein dans The Royals, une série sur Channel E!, La même à laquelle sa mère a participé. Dans le drame, Elizabeth a joué la reine d’Angleterre.

Plus tard, le jeune homme est apparu à deux reprises dans «Aye, there the frotter», en 2016 et 2018, jouant une star de télé-réalité. En septembre 2018, Damian a signé avec la marque Tess Models.

Elizabeth Hurley au sommet du succès

C’est en 1990 que l’actrice britannique a commencé à gagner en popularité pour sa relation avec Hugh Grant; cependant, elle s’est aventurée dans le cinéma depuis 1987 avec le film espagnol Remando al viento, où elle a rencontré Grant.

Plus tard, en 1994, il monopolisa toutes les caméras lors de la première de Four Weddings and a Funeral, allant de pair avec le bel acteur vêtu d’une célèbre robe noire Versace au décolleté plus que prononcé.

Cependant, beaucoup se souviennent d’elle pour être le célèbre et attrayant di @ blo d’Al di @ blo avec le di @ blo en 2000, où elle a fait plus que souffrir Brendan Fraser avec ce qu’il voulait en échange de son âme. Dans sa carrière, il a plus de 15 films.

Mais Liz Hurley est bien plus qu’une simple actrice ou la belle compagne d’une autre personne célèbre; Elle a également acquis une reconnaissance en tant que mannequin et créatrice de mode.