Le premier vendredi 13 de cette année a eu lieu le 13 mars, quelques jours à peine avant la fermeture du monde en raison de la pandémie COVID-19. Le dernier vendredi 13 de 2020 arrive en novembre. Bien que nous n’ayons aucune idée de l’état du monde à ce moment-là, un nouveau film sortira ce jour-là, qui présente trois lauréats d’un Oscar dans une comédie sur un groupe d’escrocs essayant d’assassiner un acteur pendant le tournage d’un faux film. . Voir Robert de niro, Morgan FREEMAN, Tommy Lee Jones, Zach Braff, Eddie Griffin, et plus encore dans la bande-annonce de Le sentier du retour au dessous de.

La bande-annonce du Comeback Trail

Bien que cela ressemble à un film qui a été tourné il y a dix ans et qui ramasse la poussière depuis l’apogée de l’ère Stand-Up Guys et Last Vegas des «vieux gars participant à des comédies loufoques», cela n’a été tourné que l’année dernière. George Gallo a co-écrit le scénario et l’a réalisé; ses efforts de réalisateur incluent l’oubliable comédie policière sur Internet Middle Men et le film de 2008 My Mom’s New Boyfriend, entre autres, mais il a également écrit des crédits sur Wise Guys, Bad Boys, The Whole Ten Yards, et plus encore.

Quand je vois un projet comme celui-ci, je me demande toujours ce que pensent ces interprètes de haut niveau en acceptant d’y être. La seule chose que je peux trouver ici, c’est que Gallo doit être agréable à travailler, car ce projet marque une réunion avec plusieurs personnes avec lesquelles il a collaboré dans le passé. Il a écrit et réalisé le film Double Take d’Eddie Griffin, il a réalisé Morgan Freeman dans le thriller direct en vidéo The Poison Rose et il a écrit le scénario du classique De Niro Midnight Run.

Pour être honnête, il y a toujours une chance que cela se révèle être une comédie inoffensive et loufoque que vos parents vont adorer. Cela semble certainement mieux que certains des autres trucs sur lesquels De Niro a travaillé ces derniers temps (toux, La guerre avec grand-père, toux), alors peut-être que c’est le début d’une autre augmentation de la qualité de son arc de carrière après L’Irlandais.

Voici le synopsis officiel de ce classique sûr:

Deux producteurs de films qui doivent de l’argent à la foule ont lancé leur star de cinéma vieillissante pour une arnaque à l’assurance afin d’essayer de se sauver. Mais ils finissent par obtenir plus qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Le Comeback Trail arrivera dans les salles le 13 novembre, 2020.

