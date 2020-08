Mexico.- La Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS) rapporte qu’il n’existe actuellement aucun médicament efficace et sûr pour guérir le patient atteint de Covid-19 ni de vaccin pour l’empêcher.

La pandémie a provoqué la vente disproportionnée de certains médicaments, qui ont été identifiés comme une cause d’automédication, générant même des achats de panique.

Ce qui peut générer la pénurie de certains traitements avec un impact négatif pour les patients qui les utilisent régulièrement pour prescription.

L’utilisation de médicaments pour traiter les symptômes de Covid Elle a causé un impact économique et un faux espoir aux familles des patients, en plus de favoriser les mauvaises pratiques; y compris l’automédication ou la surmédication qui comporte des risques dus à d’éventuels effets indésirables et à la résistance aux antimicrobiens, entre autres.

Compte tenu de cela, l’autorité sanitaire a déterminé que la vente de médicaments antimicrobiens, d’anticoagulants, d’immunomodulateurs, de corticostéroïdes et de colchicine à utiliser pour la prise en charge du patient ambulatoire avec le virus SRAS CoV-2, doit être effectuée uniquement et exclusivement contre l’exposition de la prescription médicale correspondante et dans le strict respect des directives émises par le ministère de la Santé.

De même, dans le cas des patients hospitalisés, les médicaments à utiliser ne doivent être délivrés que sur ordonnance médicale, qui doit être délivrée par le médecin traitant et conservée par l’établissement qui le fournit, qu’il soit public, social ou privé et doit être dûment enregistrée dans le Dossiers médicaux.

La vente des médicaments suivants est limitée à la vente sur ordonnance:

Hydroxychloroquine / chloroquine

Azithromycine

Invermectine

Tocilizumab

Dexaméthasone

Colchicine

Antiviraux

Immunomodulateurs

Anticoagulants

Actuellement, il existe des preuves d’événements indésirables graves pour les associations de chloroquine, d’hydroxychloroquine et d’azithromycine, ainsi que pour le tocilizumab, qui sont particulièrement préoccupants. Par conséquent, l’utilisation de médicaments doit se faire dans le cadre d’essais cliniques randomisés qui évaluent leur innocuité et leur efficacité.

