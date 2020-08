Alors que la pandémie du nouveau coronavirus se poursuit, il a été demandé aux gens de respecter certaines mesures de santé publique. On nous a demandé de porter des masques faciaux, de nous distancer physiquement quand nous le pouvons, de nous laver les mains et de limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous nous rassemblons. Malheureusement, tout le monde ne suit pas ces règles. Les briser peut avoir de graves conséquences – il suffit de demander à Bryce Hall. De quoi Bryce Hall a-t-il été accusé? Examinons.

De quoi Bryce Hall a-t-il été accusé?

Le 28 août 2020, la star de TikTok Bryce Hall, ainsi que Blake Gray, une autre star de TikTok qui partage une maison à Hollywood Hills, font tous deux face à des accusations criminelles pour avoir organisé de grandes fêtes alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. L’avocat de la ville de Los Angeles a annoncé les accusations lors d’une conférence de presse, selon des informations.

Source: Instagram

Hall et Gray ont tous deux été accusés d’un chef de délit de constituer une nuisance publique en organisant un rassemblement bruyant et indiscipliné qui menace et interfère avec la santé, la sécurité et le bien-être publics. En outre, les deux ont également été accusés d’un chef de délit de violation d’une directive légale lors d’une urgence locale.

Hall et Gray ont été accusés d’avoir enfreint l’ordre de santé «Safer LA» de Los Angeles et l’ordonnance du parti de la ville. Le rapport allègue que les deux accusés ont organisé des fêtes à domicile à plusieurs reprises, y compris les 8 et 14 août, et disent que la preuve de ces parties a été publiée sur les réseaux sociaux.

Le 19 août, la ville a coupé l’électricité de leur maison.

“Nous affirmons que ces hôtes ont été incroyablement irresponsables avec une maladie hautement infectieuse qui se propage dans les parties interdites à cause de cela, et nous alléguons qu’ils ont violé la loi”, a déclaré le procureur de la ville de Los Angeles, Mike Feuer. “Si vous avez un total de 19 millions d’abonnés sur TikTok au milieu d’une crise de santé publique, vous devriez modéliser un bon comportement, les meilleures pratiques pour nous tous, plutôt que de violer effrontément la loi et de publier des vidéos à ce sujet, comme nous le prétendons arrivé ici. ”

“Avec des centaines de personnes présentes, de la musique forte toute la nuit et des voitures bloquant l’accès aux véhicules d’urgence, les maisons de fête sont vraiment hors de contrôle dans les boîtes de nuit, et elles ont détourné la qualité de vie des voisins à proximité”, a poursuivi Feuer.

Selon le bureau du procureur, rapporté par E! News, la police avait répondu à une plainte concernant une fête à leur domicile le 8 août, et ils ont déclaré que la police avait parlé à Hall à ce moment-là, l’avertissant que les fêtes étaient interdites. La police a publié une citation et a publié un avis de violation, qui est un premier avertissement de non-respect de l’ordonnance Safer LA de la ville.

Plus tard, le 14 août, la police a déclaré avoir reçu un appel au sujet de coups de feu qui auraient été tirés, la police est retournée à la maison où elle a trouvé un rassemblement de plusieurs centaines de personnes pour célébrer l’anniversaire de Hall.

À ce moment-là, la police n’a trouvé aucune preuve de tir d’une arme à feu, mais a cité Gray une citation et a publié un avis de violation mis à jour et un dernier avertissement de non-conformité.

S’ils sont reconnus coupables des accusations, Hall et Gray risquent jusqu’à un an de prison et jusqu’à 2000 $ d’amende. Ni Hall ni Gray n’ont commenté publiquement les accusations. Leur mise en accusation est prévue pour le 11 septembre.

