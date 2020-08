Photo par: Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Charli D’Amelio vient de se rendre sur Instagram pour annoncer quelque chose de vraiment excitant: elle écrit un livre! Mais de quoi s’agit-il exactement?

Avec plus de 81 millions d’abonnés sur TikTok, Charli D’Amelio a pris d’assaut Internet. Elle est rapidement devenue l’une des plus grandes stars des médias sociaux de tous les temps et a acquis beaucoup de renommée et de popularité grâce à l’application.

Il y a quelques semaines à peine, elle a annoncé qu’aux côtés de sa sœur Dixie, elle sortait une collection de maquillage avec Morphe, et qu’il y avait encore plus de projets secrets qu’elle cachait.

Charli vient d’annoncer qu’elle écrivait un livre intitulé ‘Essentially Charli’, et elle a révélé un peu d’informations sur ce qu’il contiendra.

Charli D’Amelio annonce son premier livre sur Instagram

La star de TikTok, Charli D’Amelio, s’est rendue sur Instagram hier (25 août) pour révéler qu’elle travaillait sur un projet très excitant.

La jeune femme de 16 ans sort son propre livre intitulé «Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real».

Elle a posté une photo de la couverture du livre sur Instagram et a écrit: «Je suis tellement excitée d’annoncer enfin que j’ai écrit un livre!»

Quand le livre sortira-t-il?

Vous n’avez pas trop longtemps à attendre, car dans son message, Charli a révélé que son livre sortira le 1er décembre – juste à temps pour Noël!

Elle a également dit qu’elle espère que tout le monde «vérifiera partout où les livres sont vendus près de chez vous», donc le premier livre de Charli devrait être publié dans les librairies à travers l’Amérique.

Vous pouvez également précommander ‘Essentially Charli’ en utilisant ce lien qui se trouve également dans la bio Instagram de Charli.

Le livre se vend à 18,99 $ et compte 192 pages.

De quoi parlera «Essentiellement Charli»?

Vous vous demandez peut-être exactement sur quoi portera le premier livre de Charli. Sera-ce un roman? Une autobiographie? Fiction ou non-fiction? Il y a tellement de questions!

Dans sa publication Instagram, Charli a déclaré: «Ce guide officiel pour rester positif et naviguer dans les médias sociaux a beaucoup de discussions réelles et est livré avec une jolie feuille d’autocollants bonus.

La page de précommande du livre indique que ce sera un regard sur la fille derrière les publications Internet. Ça dit:

«Pour la toute première fois, Charli est prête à partager les détails intimes de sa vie: comment elle a surmonté les défis et est restée positive face à la cyberintimidation, qui elle était petite fille, ce que la famille signifie pour elle et comment vous aussi peut naviguer dans votre présence sur les réseaux sociaux et vos amitiés IRL afin de développer une identité forte et confiante. »

Ce sont toutes les informations que nous connaissons sur le livre jusqu’à présent, mais nous pouvons supposer que ce sera un livre de style autobiographique qui voit Charli discuter de sa vie en tant que star des médias sociaux.

Elle se plongera dans un contenu exclusif sur sa vie et son enfance, et donnera des conseils aux autres – et la feuille d’autocollants semble mignonne aussi!

