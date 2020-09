Source de l’image: INSTA / VIRAT KOHLI, RETROBOLLYWOOD

De Sharmila Tagore à Anushka Sharma, des actrices de Bollywood qui ont épousé des joueurs de cricket (en photos)

Le charme et la beauté de nos héroïnes de Bollywood ont profondément impressionné les joueurs de cricket indiens à un degré extraordinaire. La relation entre les joueurs de cricket et les actrices remonte à l’époque où Mansoor Ali Khan Pataudi est tombé éperdument amoureux de Sharmila Tagore. Jetez un œil aux actrices de Bollywood mariées à des joueurs de cricket.

Le plus jeune capitaine d’essai de l’Inde, Mansoor Ali Khan Pataudi était l’un des meilleurs joueurs de cricket de sa génération et est considéré comme l’un des plus grands capitaines de l’Inde. Le mariage de Pataudi et Sharmila Tagore a été l’une des premières associations de haut niveau entre le cricket et Bollywood. Tiger Pataudi a rencontré l’acteur Sharmila Tagore lors d’une after-party à Delhi en 1965. Malgré leur union opposée par beaucoup en raison de différences religieuses, Pataudi s’est marié avec Sharmila en 1969. Leurs enfants – Saif Ali Khan et Soha Ali Khan, sont tous les deux Les acteurs de Bollywood aussi.

Geeta Basra et Harbhajan Singh

Un mariage qui a beaucoup retenu l’attention en 2015 était celui de Harbhajan Singh et Geeta Basra. Les deux sont sortis ensemble pendant près de huit ans avant de se marier en octobre. Bien que Geeta ait eu une carrière sans incident à Bollywood, Bhajji a admis être tombé amoureux d’elle à première vue. Le couple a accueilli leur fille Hinaya Heer Plaha le 28 juillet 2016.

Hazel Keech et Yuvraj Singh

Yuvraj Singh a épousé l’actrice Hazel Keech en 2016. Les deux s’étaient mariés l’année dernière selon les rituels de mariage sikh à Chandigarh, qui ont été suivis d’une somptueuse réception à Delhi et d’une fête à Goa. Yuvraj Singh et Hazel Keech sont sortis ensemble pendant six ans avant leur mariage éventuel, auquel assistaient une foule de célébrités de Bollywood et d’anciens coéquipiers de Yuvraj Singh.

Sagarika Ghatge et Zaheer Khan

Sagarika Ghatge et Zaheer Khan se sont mariés en novembre 2017 et ont célébré cette grande occasion avec leurs amis et les membres de leur famille pendant trois jours.

