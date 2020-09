De son lit, Yanet García surprend les fans en short de sport | INSTAGRAM

Le célèbre conducteur et modèle, Yanet Garcia, a été placé comme l’un des mexicain plus jolie à la télévision grâce à son excellente apparence en tant que présentatrice météo, avec ce qui a été fait connaître et convaincu du public.

Cette fois, nous aborderons son dernier photographie Instagram, l’une des plus audacieuses et aimées de la belle jeune femme, car en elle on peut observer Yanet Garcia posant assis de son lit et en sous-vêtements de sport.

Vous pouvez sûrement l’imaginer, cependant, lorsque vous l’observerez, vous vous rendrez compte qu’il a l’air beaucoup plus belle exotique que l’on pourrait penser, alors que la jeune femme la surmonte beauté de plus en plus et bien sûr avec ces clichés coquins.

L’actrice également a réussi à séduire les internautes avec son contenu découvert, ce qui me fait trop manquer sur Hoy, une émission matinale dans laquelle elle était chargée de ravir les élèves de millions de Mexicains avec ses jambes stylisées et ses attributs arrière.

Il y a quelques jours à peine, nous avons pu voir qu’elle réapparaissait sur l’émission Televisa, émouvant ses fidèles fans qui pensaient qu’elle était de retour pour rester, cependant, la jeune femme nous a déçus en précisant qu’il ne s’agissait que d’une visite rapide et qu’elle devait rentrer chez elle. vie bien remplie en Amérique.

Il s’avère que la jeune femme s’est concentrée sur ses études en tant que coach d’exercice et de santé, car elle cherche à aider plus de gens à se sentir bien dans leur peau, à améliorer leur corps et bien sûr à avoir une meilleure qualité de vie, ce qui est son objectif principal.

Ce nouvel objectif a été atteint grâce à sa mère qui a eu la capacité de perdre rapidement plusieurs kilos et de se sentir mieux en gagnant en force et en rajeunissant une situation que Yanet a observée et l’a remplie d’une grande joie pour laquelle elle cherche à ce que plus de gens puissent y parvenir avec son aide.

La belle fille se consacre dur à étudier et a également été incluse dans une application dans laquelle elle donne des guides aux personnes qui cherchent à s’améliorer et à se sentir mieux, ce qu’elle considère en 2020 comme de la plus haute importance et devrait être la priorité de tous.

Yanet García pense que plus nous serons forts dans le corps et l’esprit, nous pourrons mieux surmonter la vie quotidienne et bien plus encore avec ce qui se passe en 2020 dans lequel nous avons eu un grand et fort coup grâce à la pandémie qui nous a touchés. toutes les personnes.

C’était récemment l’anniversaire de son mari Lewis, alors elle s’est également consacrée à partager des photos de sa petite fête qui s’est tenue en privé pour éviter d’avoir des contacts avec beaucoup de gens, car à ce moment, il est préférable de rester à la maison pour éviter les contagions, un excellent exemple de la part du beau pilote.

La Mexicaine a toujours été considérée comme l’une des plus belles femmes, bien que de nombreux autres utilisateurs l’aient critiquée pour son apparition dans diverses photos ou vidéos sur son Instagram, dans lesquelles elle a été montrée sans aucun maquillage alors elle finit par montrer ses petites imperfections. qui pour beaucoup ne sont pas importants, mais pour beaucoup d’autres, c’était quelque chose d’impressionnant.

Il ne fait aucun doute que le retour de Yanet García à la télévision mexicaine serait un grand succès, il est donc très possible que dans un proche avenir, nous pourrons voir le nouveau compte, cependant, nous ne savons pas dans quel type de programme il apparaîtra, tel quel. presque confirmé que pas aujourd’hui, même si cela pourrait être parce qu’il a son titre d’entraîneur.