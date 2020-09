Nous avons reçu l’ensemble Lego Star Wars inspiré de Razor Crest, le vaisseau utilisé par le protagoniste chasseur de primes et baby-sitter de bébé Yoda dans la série Disney +, The Mandalorian.

Ce paquet contient plus d’un millier de pièces qui, ensemble, forment un navire capable de tirer des fléchettes laser, avec ses deux énormes turbines, ses trappes, ses portes et ses cinq personnages différents.

De plus, il existe un manuel de montage très détaillé et comme d’habitude avec les sets Lego, des pièces réparties dans six sacs différents dans lesquels viennent une ou deux grosses pièces qui composent l’ensemble du navire.

Assembler cette pièce était incroyablement amusant et encore plus quand on considère qu’une fois ce travail terminé, le résultat est un véhicule spatial de bonne taille, qui nous permet de revivre les meilleurs moments de The Mandalorian.

À l’intérieur et à l’extérieur, Razor Crest a beaucoup de détails, ainsi que suffisamment d’espace pour accueillir tous les personnages à l’intérieur, ainsi que des marchandises de contrebande, des fournitures et des prisonniers capturés dans de la carbonite.

Bien que notre déballage vidéo donne l’impression que le navire émet des sons laser lorsqu’il tire, il ne dispose d’aucun type de système audio permettant quelque chose comme ça, et dans la vidéo, ce que l’on entend est grâce à la magie du post-production (et iMovie).

Nous espérons que vous avez autant aimé regarder notre déballage officiel que nous avons apprécié l’assemblage du navire et le montage de la vidéo.