Debbee Klein a accepté d’aller en arbitrage pour résoudre son procès explosif contre Paradigm Talent Agency, son ancien employeur.

Klein a intenté une action en avril, alléguant que l’agence avait renié son accord lors de sa mise à pied et lui devait les 2 millions de dollars restants sur son contrat.

Elle s’est également déchargée sur le PDG de Paradigm, Sam Gores, l’accusant de «sexisme répugnant et dépassé» et d’utiliser les fonds de l’entreprise pour embaucher des prostituées. Elle a également accusé Gores d’avoir menti sur les raisons pour lesquelles une fusion avec UTA a échoué.

Paradigm a riposté une semaine plus tard, niant les allégations de prostitution et qualifiant Klein de «personne abusive, effrontée et répugnante» qui avait elle-même été accusée de harcèlement sexuel par un employé de sexe masculin.

Paradigm a également cherché à forcer Klein à arbitrer et a intenté une action arbitrale distincte contre elle pour «plusieurs millions de dollars» pour violation des dispositions de confidentialité et de non-dénigrement de son contrat.

Dans une stipulation déposée jeudi, les deux parties ont déclaré avoir accepté de porter l’affaire devant Richard A. Stone, un juge à la retraite de la Cour supérieure de Los Angeles qui travaille maintenant pour Signature Resolution.

«Nous voulons que le processus soit aussi rapide que possible et obtenir justice le plus rapidement possible», a déclaré Bryan J. Freedman, l’avocat de Klein. «La façon de faire cela dans le système judiciaire COVID actuel consiste à consulter un arbitre.»

Klein était un agent de haut niveau chez Paradigm, représentant Marc Cherry, le créateur de «Desperate Housewives»; Eric Tuchman, le producteur exécutif de «The Handmaid’s Tale»; et Shane Brennan, le créateur de «NCIS: Los Angeles».