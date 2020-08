Luisa Cocozzelli, une résidente du sud de la Floride dans la soixantaine, se considère comme une connaisseuse de cinéma. En temps normal – c’est-à-dire avant que le coronavirus ne balaie le monde, fermant tout, des cinémas aux restaurants et faisant perdre leurs emplois à des millions de personnes et des centaines de milliers de personnes à perdre la vie – elle allait régulièrement dans son cinéma local. Il n’y a rien, dit-elle, comme s’asseoir seule dans la rangée arrière d’un théâtre sombre et se perdre dans l’histoire se déroulant sur grand écran.

Mais alors que les multiplexes rouvrent leurs portes après des fermetures prolongées, Cocozzelli ne se voit pas se livrer à son activité préférée de sitôt.

«Je déteste avoir cette voix», dit-elle, «mais je ne fais pas confiance aux autres pour suivre les directives et les protocoles.»

Le dilemme de Cocozzelli est un problème auquel de nombreux cinéphiles sont aux prises dans un monde frappé par une pandémie. Alors que des titres prestigieux tels que l’épopée de science-fiction de Christopher Nolan «Tenet» et «The New Mutants» se préparent à sortir sur grand écran, marquant les premiers grands films à ouvrir depuis que les salles ont été forcées de fermer en mars, le public est confronté à la choix de retourner ou non au cinéma. Bien sûr, ils ont désespérément besoin de divertissement et sont impatients de faire quelque chose de plus social après des mois d’isolement relatif, mais les risques associés aux activités en intérieur justifient-ils quelques heures d’évasion sur grand écran?

Elle a souligné que les cinémas font leur part pour s’assurer que la capacité sera limitée, qu’il y aura beaucoup d’espace entre les clients et que chaque surface sera désinfectée – et à nouveau désinfectée. Mais elle ne peut pas contrôler la réceptivité des membres du public autour d’elle aux nouvelles règles et réglementations adoptées pour assurer la sécurité des lieux. De plus, il est possible que les gens autour d’elle soient asymptomatiques et transmettent le virus sans le savoir. Elle a été congédiée de son travail dans une compagnie de croisière et dit qu’elle ne peut pas se permettre de risquer de tomber malade.

«Ils ne portent pas de masques ici quand ils sont censés le faire», dit Cocozzelli, faisant référence aux habitants de Floride. «C’est devenu tellement politique. Je vais devoir passer jusqu’à ce que ce soit plus sûr.

D’autres, comme Christian Rivera, originaire de New York, aspirent à voir un nouveau film sur grand écran et sont prêts à voyager très loin pour le faire. Puisque les cinémas sont fermés à Staten Island, où il réside, et dans le reste de l’État de New York, le jeune homme de 24 ans conduit plus d’une heure à Langhorne, Penn. dimanche pour être parmi les premiers à voir «New Mutants» dans les salles.

«Ce film a été retardé tant de fois, et je ne veux plus attendre pour le voir», a-t-il déclaré.

Il traverse les frontières de l’État avec deux amis, choisissant de voyager en voiture parce qu’il pense que cela limitera son exposition aux autres personnes par rapport aux transports en commun. Tant que les protocoles de sécurité sont en place, Rivera ne pense pas que son voyage dans la banlieue de Pennsylvanie sera son dernier – si les cinémas de la Big Apple restent sombres.

«Je serai probablement de retour lorsque« Tenet »sortira», dit-il. «Wonder Woman» est un must. “Black Widow”, je vais personnellement faire un voyage n’importe où pour voir. “

À Indianapolis, où vit Cody Wainscott, 27 ans, les cinémas ont commencé à accueillir de nouveau le public. Quelques jours après la réouverture de ses portes par son AMC local, il est allé avec des amis voir une rediffusion de «Back to the Future». Il a déjà acheté des billets pour voir “Tenet”, une décision qu’il appelle une “évidence” pour débourser quelques dollars supplémentaires à voir dans Imax.

«Suivre les protocoles est assez facile», dit-il. «D’après ce que j’ai pu voir, les gens suivaient les règles.» Wainscott a ajouté qu’il se livrait rarement à des friandises dans les concessions, il n’avait donc aucun problème à garder son visage couvert d’un masque.

«Je suis un peu inquiet de devoir faire confiance aux autres», admet-il. Mais en tant que passionné autoproclamé de Nolan, il n’a même pas envisagé de laisser passer l’occasion de voir le dernier spectacle cinématographique du réalisateur acclamé une fois que les multiplexes ont obtenu la permission des autorités de rouvrir. «J’attendais de voir« Tenet »depuis un an. Je préfère le voir comme il a été fait pour être vu, c’est-à-dire sur un écran Imax. »

Les cinémas espèrent que la plupart des consommateurs suivront l’exemple de Rivera. Les grandes chaînes telles que AMC et Regal exigent que les clients portent des masques faciaux, instituent des sièges socialement distants et poussent de nouvelles procédures de nettoyage.

Cependant, cela ne suffira peut-être pas à convaincre le public.

Shana Jones de Chicago fréquentait le théâtre plusieurs fois par semaine. Mais après que son petit quartier de banlieue a été touché par le virus, affectant quatre des cinq maisons dans son cul de sac, elle fait très attention à ne pas quitter la maison.

“Je veux vraiment voir ‘Tenet’, mais j’évite les théâtres”, a déclaré le joueur de 38 ans. «Mon voisin est mort du virus il y a moins d’un mois. Mon père a un système immunitaire affaibli. Je ne prends aucun risque.

De nombreux cinéphiles espèrent qu’un vaccin est en route, un développement qui apaiserait les craintes de se détendre à l’intérieur. Anna Pena, 66 ans, n’a pas l’intention de retourner dans les salles tant qu’il n’y aura pas un vaccin largement disponible pour tous.

«Le cadre est exactement ce que nous savons être dangereux: de l’air recyclé fermé, plusieurs heures, pas mal de monde et peu de masque», déclare Pena, une survivante du cancer sans autre condition sous-jacente. Elle vit avec son mari de 74 ans, qui s’est également habitué à regarder des films sur les services de streaming. «Même si les masques sont obligatoires pour entrer, ils permettent des collations. Et bien sûr, vous devez retirer votre masque pour manger du pop-corn et boire du soda.

C’est à ce moment que les choses pourraient devenir plus risquées – et pour Pena et d’autres cinéphiles, il est difficile de profiter d’un film lorsque vous craignez d’attraper un virus potentiellement mortel. Pour Tanner McCullough, 29 ans, résident de Portland, cette préoccupation rend la décision facile.

«Aller au cinéma en ce moment n’est pas seulement malsain, c’est immoral», dit McCullough. «Compte tenu de ce que nous voyons d’autres endroits [where] les gens se rassemblent à l’intérieur, ce n’est clairement qu’une question de temps avant que nous ayons des épidémies et des décès potentiels liés aux films. Aucun film ne vaut la vie de quelqu’un.