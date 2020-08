▲ Montage de scène Scooby-Doo.Photo JamMedia

Madrid. Le scénariste d’animation Joe Ruby, créateur de la série de dessins animés Scooby-Doo, est décédé mercredi dernier à 87 ans de causes naturelles à Westlake Village, en Californie.

Sam Register, président de Warner Bros Animation et Blue Ribbon Content, a rappelé le dessinateur dans un communiqué: «Joe Ruby a rendu le samedi matin spécial pour de nombreux enfants, dont moi-même. Il était l’un des créateurs les plus prolifiques de notre industrie; Il nous a offert certains des personnages les plus précieux de l’animation et était très excitant de l’avoir dans notre studio.

Scooby-Doo est un compagnon bien-aimé à l’écran depuis plus de 50 ans, laissant un héritage durable qui a inspiré et diverti des générations. Chez Warner Bros Animation, nous sommes privilégiés et honorés de perpétuer cet héritage et d’envoyer nos plus chaleureuses pensées à ceux que vous aimez », a-t-il ajouté.

Scooby-Doo, créé par Ruby avec Ken Spears, est sorti sur CBS en 1969 après avoir fait plusieurs reprises. La fiction a dû être modifiée en réponse aux plaintes de violence dans les dessins animés comme Space Ghost. En collaboration avec le concepteur de personnages Iwao Takamoto, Ruby et Spears ont essayé divers titres et approches jusqu’à ce qu’ils créent les personnages emblématiques Freddie, Velma, Daphne, Shaggy et Scooby-Doo. La fiction a ajouté un total de 350 épisodes.

Après avoir servi dans la marine et travaillé comme monteuse à la télévision, Ruby a rencontré Spears tout en travaillant chez Hanna-Barbera Productions, qu’ils ont quitté pour travailler comme scénaristes avec Sid et Marty Krofft de Television Productions et avec Depatie-Freleng, où ils ont créé The Honored Barkleys. et Mission: imprévisible.

Suite au succès de Scooby-Doo, Ruby et Spears ont été embauchés par Fred Silverman, président de la programmation pour enfants de CBS, pour superviser les dessins animés de samedi matin. Lorsque Silverman est parti pour ABC, ils l’ont rejoint et ont créé leur propre studio en 1977.

Parmi les séries produites par Ruby-Spears Productions figuraient Mister T, Alvin and the Chipmunks, Superman, Thundarr the barbarian, Fangface et The plastic man comedy-Adventure hour. Ruby a également servi en tant que producteur exécutif sur des titres tels que Punky Brewster et les films Rambo et Mad Police Academy.