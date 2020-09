Du FIGURE on peut profiter de tout, sa peau, sa pulpe, ses graines et feuilles, ces derniers se distinguent par leur contenu unique en flavonoïdes, alcaloïdes et phénols, et une façon de tirer parti de leurs propriétés médicinales consiste à utiliser des infusions.

Combattez le diabète. En raison de sa teneur élevée en potassium, feuilles de FIGURE aide à réguler la quantité de sucre absorbée par le corps. Consommation de thé de feuille de FIGURE il est courant chez les patients diabétiques car il est considéré comme un remède naturel pour contrôler l’insuline.

Allié de la digestion. le feuilles de FIGURE Ils se distinguent par leur teneur élevée en fibres, qui améliore le fonctionnement du système digestif et agit comme un laxatif. En cas de constipation, il est recommandé de prendre une tasse de thé de feuille de FIGURE jeûner et avant de dormir.

La feuille de figuier est une source de vitamines et de minéraux

Régule la pression artérielle. Grâce à sa haute teneur en fer, calcium, manganèse et brome, le thé de feuille de FIGURE Il est considéré comme un remède naturel extraordinaire pour réduire la pression des artères, idéal pour traiter l’hypertension.

Traitement contre la bronchite. Il thé de feuille de FIGURE Il est recommandé pour le traitement des maladies liées aux voies respiratoires. Ajoutez une poignée de feuilles de FIGURE à un demi-litre d’eau et faire bouillir pendant 10 minutes.