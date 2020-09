Avoir des fesses rondes et larges n’est pas un acte de magie, pour cela il faut y consacrer des efforts et les combiner avec une alimentation adéquate, le reste est génétique.

Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour obtenir un résultat adapté à vos gènes et à vos efforts.

Poids mort

Cet exercice est l’un des plus utilisés pour obtenir des jambes fermes et des fesses rondes et pour cela il suffit de chercher une barre ou une paire de poids, ouvrir les jambes à hauteur d’épaules et descendre tout droit.

Il est important que pendant l’exercice, vous appuyez sur vos fesses et vous abaissez lentement, complètement droit jusqu’à ce que vous obteniez une posture en «L» inversé. Effectuez 3 séries de 20 répétitions chacune avec un poids léger pour commencer et augmentez un peu le poids chaque semaine.

Bandes élastiques

Agenouillez-vous, placez l’élastique sur votre pied et placez l’autre extrémité sous le genou. Vos orteils doivent pointer vers le sol lorsque vous étendez votre jambe en arrière et que vous la soulevez aussi haut que possible. Encore une fois, vous devez appuyer sur les fessiers lors de l’exercice.

Faites également trois séries de 15 répétitions et augmentez les répétitions, car l’exercice n’est plus un effort.

D’un côté

C’est l’un des exercices les plus efficaces et les plus simples, car ils ne nécessitent aucun type d’article pour le faire.

Agenouillez-vous sur un tapis, placez vos mains au niveau des épaules, contractez votre abdomen et soulevez lentement votre jambe pliée jusqu’à vos hanches, étirez votre jambe et maintenez pendant 10 secondes. Revenez à la position de départ.

Vous ferez 3 séries de 20 répétitions chacune en tenant la jambe pendant 10 secondes et comme cela n’implique plus d’effort, augmentez les secondes.

Ces 3 exercices vous aideront à définir vos jambes, votre abdomen et vos fesses, donc il n’y a pas d’excuses, prenez vos outils et obtenez les bulles de vos rêves.