Les casseroles sont sans aucun doute l’un des outils les plus essentiels de la cuisine, mais parfois elles ont tendance à perdre le revêtement antiadhésif, ce qui nous fait endommager nos préparations.

Guérir la casserole pour qu’elle ne colle pas

Cette méthode devient de plus en plus populaire en raison des résultats satisfaisants qu’elle offre, elle est également très économique et facile à mettre en œuvre, vous n’aurez besoin que des matériaux suivants.

Une tasse d’huile

Une tasse de gros sel

Processus

Tout d’abord, versez l’huile sur la casserole et ajoutez le sel et assurez-vous qu’il est complètement immergé, puis allumez la cuisine et faites chauffer ce mélange.

Par la suite, faites cuire environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le sel devienne jaunâtre ou foncé, puis retirez l’huile et le sel de la casserole et ne la mouillez pas, nettoyez simplement avec des serviettes propres et le tour est joué, vous pouvez cuisiner dans votre poêle sans ne rien coller.