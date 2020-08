Cette personne qui est sortie du lit à 3 heures du matin avec une envie de tacos, qui a mis le pire des pantalons dans le placard pour quitter sa maison à la recherche de quelque chose à manger, est le seul qui puisse comprendre l’union qui se crée avec l’objet du désir: l’humain et le taco. Une histoire d’amour, de confidences, de ne révélez à personne que vous aviez promis de n’en manger qu’un, mais que vous avez fini par vous bourrer d’environ 8 ou 10.

Cela a été dit ici d’innombrables fois et partout. Le taco est le plat caractéristique de la gourmandise des Mexicains. Ils définissent non seulement la façon dont nous mangeons (partout et à tout moment), mais aussi dans laquelle nous résolvons nos combats: pour sortir « du pet », faire plaisir à son partenaire, se sentir accompagné et terminer avec le meilleur goût dans la bouche.

3 de suadero, 1 de cochinita pibil et 2 de birria

C’est pourquoi ça nous rend si heureux annoncent le retour de The Taco Chronicles avec sa deuxième saison et la sortie de la bande-annonce exclusive. Cette série qui rend hommage aux « takechis » non seulement comme plat le plus courant, mais aussi comme symbole de la tradition et de la culture qu’elle abrite sous chacune de ses formes. Ici, nous vous en disons plus.

Lors de la première saison de Las crónicas del taco, nous avons appris l’histoire des tacos les plus populaires tels que pastor, carnitas, canasta, asada, barbecue et ragoût. Dans chaque épisode, nous avons été témoins de certains procédés de préparation de viande traditionnels, par exemple, et de tout ce qui est nécessaire pour obtenir un taco dans la bouche: onctueux, avec un potager de légumes, et une sauce qui démange sans y être autorisé.

Pour cette deuxième saison, Les chroniques de tacos feront le tour de sept types de tacos différents d’explorer les caractéristiques les plus spécifiques de chacun, comme sa préparation, les articles à apporter, mais surtout les personnes derrière une assiette pleine de tacos.

Est la docuserie est dirigée par Santiago Fábregas, et fait un énorme tour à travers les rues du Mexico (où ils sont tous), sans oublier leur passage Aguascalientes, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Baja California, Ensenada, États-Unis et, parce que personne ne peut refuser un taco, jusqu’à ce que Japon.

Bande-annonce et date de sortie de «Las crónicas del taco»

« Qui ne veut pas de tacos? », Dit un chef dans la bande-annonce officielle où les sept tacos qui seront abordés cette saison sont révélés: Suadero, cochinita pibil, kid, le taco américain, burritos, birria et bien sûr, le poisson.

Nous vous laissons ici la bande-annonce exclusive du deuxième lot, qui arrivera sur Netflix le 15 septembre dans le cadre de son catalogue d’originaux:

