L’industrie du cinéma est difficile quand il s’agit de parier sur des histoires originales. Actuellement, la formule du succès commercial réside dans les remakes, les suites, les deuxième – troisième, quatrième et même neuvième – parties de la même histoire. En d’autres termes, un studio ne dégage pas un bon budget pour une histoire originale si facilement … la réalité est que le seul qui peut le faire est Christopher Nolan, et TENET en est la preuve.

Fin 2018, après le succès de la première nomination aux Oscars de Dunkerque et Nolan pour le meilleur réalisateur, c’est que il a été confirmé qu’il travaillait sur un nouveau projet de film. Au fil des mois, des détails minimes du film ont été révélés, tels que son protagoniste, la distribution, les membres de la production et le nom.

Et donc, Après un long chemin, nous avons finalement atteint la bande-annonce finale de TENET avant sa première internationale qui était en doute (ou peut-être en danger) en raison de l’urgence sanitaire. Mais on y va par parties pour le comprendre.

Bande-annonce finale de «TENET»

Ce dernier aperçu, qui met en arrière-plan la chanson de Travis Scott intitulée « The Plan », est un ensemble d’images dans lequel on voit comment fonctionne « l’investissement en temps » Celui dont Nolan a tant parlé ces derniers mois.

TENET n’est pas du tout simple. Ce n’est pas un film sur le voyage dans le temps, mais sur le renversement du temps. L’idée est oui un « renversement du flux du temps » est fait, les personnages croiront que quelque chose s’est déjà produit, mais en réalité ce n’est pas encore arrivé. Cela devient finalement une arme.

Ici, nous les laissons pour que vous jetiez un œil:

Voir sur YouTube

Que savons-nous de cette bande?

Dans une interview avec USA Today, Robert Pattinson a dit qu’il pouvait lire le script TENET, ils devaient le faire dans une pièce dont le script ne sortait jamais. L’intention est de garder totalement secrets l’histoire, le développement de ses personnages et les scènes impressionnantes que le réalisateur britannique nous a habitués.

Et le garçon l’a fait jusqu’à présent. TENET suit l’histoire d’un agent secret de la CIA qui est recruté pour l’empêcher de déclencher une troisième guerre mondiale. Mais le conflit, le centre des problèmes, ce n’est pas les armes nucléaires ou la rareté de l’eau comme on l’a tant dit, mais la manière dont le temps est interprété et vécu …

Mot TENET est un palindrome ou un mot qui se lit de la même manière de droite à gauche et vice versa. Ceci est lié, précisément, à «l’inversion du temps», qui est le thème central du film mettant en vedette John David Washington.

Cet acteur est connu pour sa participation à BlackKklansman et la série Ballers de Spike Lee. À côté de lui apparaissent Robert Pattinson et Elizabeth Debicki dans des rôles majeurs, en plus d’Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia et Michael Caine, ce dernier un grand collaborateur de Nolan.

Qui d’autre participe à cette énorme production?

En parlant des collaborateurs de Nolan, il faut mentionner Hans Zimmer, qui a fait la partition pour Dunkerque, Interstellaire, Inception et la trilogie Batman. Mais pour TENET, il n’y aura pas de dream team, le compositeur ayant accepté d’interpréter la partition Dune de Denis Villeneuve, et ne pouvait pas fonctionner dans les deux projets en même temps.

Pour ce que Nolan a recherché Ludwig Göransson, le Suédois responsable de la partition de Creed, Black Panther, Venom et de la deuxième saison de The Mandalorian, pour travailler sur sa onzième production.

Son équipe a également été rejoint directeur de la photographie Hoyte van Hoytema, qui a travaillé avec Nolan sur Interstellar et Dunkerque. Jennifer Lame rejoint un projet Nolan pour la première fois, et il le fait avec sa production la plus ambitieuse. Dans TENET un mélange de caméras IMAX et 70 mm pour le tournage.

Lame était responsable de Édition d’Ari Aster de Hereditary and Midsommar, deux des films d’horreur les plus acclamés des deux dernières années. Dans sa filmographie, il y a aussi des titres tels que Frances Ha par Noah Baumbach et Manchester au bord de la mer par Kenneth Lonergan.

Une de plus: Andrew Jackson pour le département des effets spéciaux. Il revient après sa collaboration sur Dunkerque, mais est surtout connu pour son énorme travail sur Mad Max: Fury Road. Ici, il était directeur du département VFX, et il occupe à nouveau ce poste pour TENET, un film qui étonnamment il n’exploite pas cette ressource avec un peu plus de 300 plans.

Quand «TENET» est-il publié?

Après trois changements de date, Warner Bros. a finalement décidé de lancer TENET le 26 août. dans certaines villes du monde. Sa première aux États-Unis était prévue le 3 septembre et au Mexique, le film arrivera le 10 septembre. Nous ne sommes donc pratiquement nulle part avant de pouvoir voir cette bande.

Comme nous nous en souvenons, TENET avait son lancement prévu le 16 juin, le mois où l’anniversaire de Nolan et le 10e anniversaire d’Inception ont été célébrés. Mais la pandémie a forcé déplacé à la fin du même mois. Cependant, le retard dans l’ouverture des films et l’incertitude ont poussé le studio à le déplacer à la mi-août.