Le 16 septembre est le jour que beaucoup d’entre nous attendent, alors que la première de TENET, le dernier long métrage de Christopher Nolan, est prévue que selon ses mots, c’est la plus grosse production de sa carrière et cela est impressionnant dans plusieurs aspects de sa production.

Nolan et son équipe de production, ils sont allés dans sept pays pour filmer TENET avec des scènes impressionnantes comme le (vrai) crash d’un Boeing 747, des confrontations et des séquences explosives qui vont à l’envers … Tout cela n’aurait pas pu être réalisé sans le travail et l’énorme engagement du distribution principale, que nous présentons ci-dessous en exclusivité.

Le protagoniste

PRINCIPE C’est un projet qui a été gardé sous clé pendant quelques années. La surprise est venue quand Nolan a annoncé que le protagoniste tomberait entre les mains de John David Washington, dont nous nous souvenons comme la star de BlacKkKlansman de Spike Lee. La seule chose que nous pouvons vous dire, c’est que c’est parfait pour une histoire qui cela demande d’énormes capacités physiques. Mais ici on vous en dit plus …

comme vous le savez TENET a moins de 300 clichés où VFX est utilisé … fou quand on se rend compte que c’est une énorme production dont la prémisse est la « Inversion de l’écoulement du temps »; c’est-à-dire que nous verrons les personnages avancer de manière linéaire et avancer dans le temps, mais aussi en sens inverse.

Nolan ne voulait pas exploiter cette ressource, alors John David Washington, qui joue le « protagoniste », a exécuté les séquences physiques en avant et en arrière. Dans une vidéo que nous avons en exclusivité, l’acteur et réalisateur a parlé des défis de son personnage, et les qualités spécifiques nécessaires pour mener à bien ce travail.

Kat

TENET est un film d’espionnage de science-fiction. Plus tôt, nous avons mentionné que le centre de son histoire est l’inversion de l’écoulement du temps. Ou en d’autres termes, l’entropie des objets et des personnes est inversée et le temps n’est plus perçu en avant … C’est une prémisse compliquée, mais fascinante.

De cette manière, tout se concentre sur les différentes manières dont le temps peut fonctionner et être interprété. Et par cela nous entendons que TENET, contrairement à Inception ou Interstellar, est moins émouvant… sauf pour le personnage d’Elizabeth Debicki nommé Kat.

Dans cette vidéo, l’actrice australienne explique que son caractère protège le sens humain dans l’histoire de Nolan, ainsi que mettant en vedette un personnage féminin qui fait tout ce qu’il faut pour survivre.

Satator

Dans les ruines de Pompéi, ils ont trouvé quelque chose appelé le Boîte Sator, un petit carré contenant cinq mots qui se lisent de haut en bas et de gauche à droite. C’est ce qu’on appelle un palindrome, et le mot central de PRINCIPE. Les autres sont Arepo, Opera, Rotas et Sator…

Nolan a toujours des détails fascinants dans ses histoires, et les noms de ses personnages ou les lieux où certaines situations se déroulent ont des significations particulières. TENET ne pouvait pas être l’exception, et toute la peinture Sator apparaît tout au long du film. C’est le cas de Kenneth Branagh, qui joue Andrei Sator, un marchand d’armes russe ce qui est un obstacle pour « The Protagonist » pour sauver le monde.

C’est Deuxième collaboration de Branagh avec Nolan, comme il a pris l’un des rôles principaux à Dunkerque en 2017.

TENET ouvre ses portes au Mexique le 16 septembre.