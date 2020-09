La star d’Aquaman, Jason Momoa, devient l’ennemi de Spider-Man Kraven le chasseur dans une nouvelle image de concept cool.

Jason Momoa s’est d’abord fait connaître grâce à son rôle de Khal Drogo dans la série HBO, Game of Thrones. Il a ensuite été choisi comme Aquaman pour le DC Extended Universe prévu, apparaissant pour la première fois dans Batman v Superman: Dawn of Justice avant de reprendre le rôle de Justice Leauge et de son propre film, Aquaman. Mais il semble que certains aimeraient le voir incarner l’antagoniste de Spider-Man Kraven The Hunter.

Kraven the Hunter est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man # 15 et a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. Depuis lors, il est apparu dans plusieurs émissions de télévision et jeux vidéo et avec un film solo d’action en direct mettant en vedette le personnage dans les œuvres avec le réalisateur de Tripple Frontier JC Chandor actuellement envisagé pour diriger le film. Bien qu’aucun casting n’ait été annoncé, l’un des favoris des fans pour jouer le personnage n’est autre que la star d’Aquaman et certains ont déjà imaginé à quoi il ressemblerait en tant que chasseur emblématique de Marvel.

Dans un article récent, l’artiste numérique Jackson Caspersz a publié un ensemble d’images montrant plusieurs acteurs comme différents antagonistes de Spider-Man. Cela incluait Javier Bardem comme Doc Ock, Michael Mando comme Scorpion et, bien sûr, Jason Momoa comme Kraven the Hunter. Vous pouvez voir les images complètes ci-dessous:

Voici le synopsis officiel d’Aquaman de Jason Momoa:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure pleine d’action qui couvre le vaste monde sous-marin des sept mers, à couper le souffle visuellement, «Aquaman», avec Jason Momoa dans le rôle titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain, mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – un voyage qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est né pour être… un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman met en vedette Jason Momoa dans Arthur Curry, Amber Heard dans Mera, Willem Dafoe dans Vulko, Patrick Wilson dans Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren dans Nereus, Yahya Abdul-Mateen II dans Black Manta, Nicole Kidman dans Atlanna, Ludi Lin en tant que capitaine Murk et Temuera Morrison en tant que Tom Curry.

