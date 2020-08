Sans crainte de se tromper, nous pouvons vous assurer que Kate Winslet est l’une des meilleures actrices de l’histoire du cinéma. La dame est une légende avec six nominations aux Oscars, une gagnée et des centaines de mentions lors de cérémonies et festivals internationaux. Pour cela Nous sommes ravis qu’elle apparaisse à l’écran avec une «promesse» comme elle l’était autrefois, Saoirse Ronan dans Ammonite.

Ammonite

Ammonite est un film de Francis Lee se déroulant dans les années 40 du 19e siècle. Ici nous rencontrons Mary Anning, une femme obsédée par la recherche de fossiles au large de la côte sud de l’Angleterre. Dans son histoire, il a d’énormes découvertes qui ont élargi le domaine de la géologie.

Mais maintenant, il se consacre à trouver Petits fossiles à vendre aux touristes pour soutenir sa mère malade. Il va à la plage, récupère les matériaux et les emmène dans son magasin pour les nettoyer et leur raconter une histoire. C’est la seule vie que tu connais.

Un jour, un sujet vient dans votre magasin et vous demande de faire de sa femme son assistante ou disciple, car il pense que c’est le seul moyen de guérir de la « mélancolie », ou plutôt la dépression. Mary refuse, car elle a l’habitude de travailler seule. Cependant, il vous offre une somme d’argent considérable que vous ne pouvez pas refuser. C’est ainsi que Mary et Charlotte Murchison commencent à travailler ensemble. Et c’est ainsi qu’ils tombent amoureux.

L’un des films les plus attendus

L’ammonite est l’un des films les plus attendus pour ce 2020. Il devait avoir sa première internationale au Festival de Cannes et au Festival de Telluride, mais les deux célébrations ont été annulées et ce film a été suspendu dans les airs. La plupart ont même prédit une nomination pour l’un des deux protagonistes.

Cependant, tout n’est pas perdu. L’industrie cinématographique a pris un peu de forme le mois dernier et la première de Ammonite a été organisée pour ce 2020 au Festival international du film de Toronto. qui se tiendra en septembre.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Le casting est le clou de ce film avec Winslet jouant Mary Anning et Ronan comme Charlotte Murchison. Se joindre à eux sont Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu et Fiona Shaw.

Et de l’autre côté se trouve Francis Lee, connu pour le drame Le pays de Dieu 2017 sur la relation physique et émotionnelle que partagent deux hommes. Nous savons donc déjà dans quelle direction va le récit Ammonite et le poids émotionnel des deux actrices.

Par ici nous vous laissons la bande-annonce de Ammonite, qui n’a pas encore de date de sortie établie:

