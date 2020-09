L’univers cinématographique Marvel pour l’instant peut être dans une énorme pause après Avengers: Fin de partie – et en partie à cause du coronavirus -, cependant, l’avenir des héros les plus importants de la maison de bande dessinée sera dans la série. Disney + est devenu la maison de chacun de ces projets, et bien que nous en ayons déjà qui nous ont laissé un œil carré, WandaVision cela a complètement ravi les fans.

C’est à la convention D23 que la maison de Mickey Mouse nous a révélé qu’elle travaillait sur plusieurs productions télévisuelles qui lui donneraient une continuité et nous présenteraient plusieurs histoires de super-héros. Mais sans aucun doute L’une des plus spectaculaires est cette intrigue pour laquelle Elizabeth Olsen et Paul Bettany reviendraient jouer Wanda Maximoff – mieux connue sous le nom de Scarlet Witch – et Vision.

Nous avons enfin le premier aperçu de WandaVision

En réalité, peu de détails ont été révélés par Disney sur WandaVision, la seule chose que nous savions, c’est qu’elle serait publiée sur sa plate-forme de streaming et nous savions à peine ce que serait la série. Pour commencer, se concentrera sur la relation de ce couple de héros menant une vie tranquille et très loin de Thanos, d’Ultron et des grandes menaces qui, en tant que membres des Avengers, bien qu’apparemment les choses ne seront pas ce qu’elles semblent.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a des rumeurs selon lesquelles cette production pourrait relier les X-Men aux autres personnages de Marvel, grâce à la fille de Magneto dans les bandes dessinées. Depuis, nous voulions voir une avance sur cette série, mais rien d’autre, ils n’ont rien sorti. ET juste au moment où les yeux du monde se concentraient sur la cérémonie des Emmy 2020, la société a eu l’idée de publier le premier trailer de WandaVision.

On y voit Wanda Maximoff et Vision profitant de leur vie en banlieue, presque comme dans une sitcom des années 90; vous savez, profiter de votre mariage, avoir des problèmes relationnels – comme des conversations gênantes avec la belle-famille – prendre soin de vos enfants, et plus encore. Et bien que nous ayons vu des scènes du conflit auxquelles ils pourraient faire face même loin des Avengers, la réalité est qu’ils nous ont seulement montré cela, la dynamique entre les deux personnages.

Pour l’instant nous n’avons pas de date de sortie officielle pour WandaVision, mais avec cette avance, ils nous ont clairement fait savoir que bientôt nous pourrons en profiter sur Disney +, peut-être d’ici la fin de 2020. Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et donnez-vous une pause des Emmy en regardant la bande-annonce de cette série spectaculaire:

