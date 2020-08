Aujourd’hui est un grand jour pour tous les fans de super-héros – le DC FanDome est allumé! Ils le savent sûrement déjà, mais s’ils n’en étaient pas encore conscients ou si vous les avez surpris samedi, ils sont toujours un très bon moment pour se joindre car la fête ne fait que commencer. Le mieux, c’est que cela a commencé avec toute l’action du monde. Dans le premier panel de l’après-midi, nous étions accompagnés de Wonder Woman 1984 et Gal Gadot!

En 2017, le premier film Wonder Woman est sorti et est tombé amoureux de la moitié du monde. Réalisé par Patty Jenkins, le super-héros a eu une incroyable réception au box-office. Plus tard, on l’a revue avec la Justice League et là on s’est rendu compte que ce n’était qu’une question de temps avant de pouvoir profiter d’une suite aux aventures de Diana Prince. Aujourd’hui, nous avons la nouvelle bande-annonce qui a été créée il y a quelques instants au DC FanDome.

Comment le panel a-t-il été organisé?

Avant de passer directement à la bande-annonce, nous avons quelques choses à vous dire, car le panneau Wonder Woman 1984 est devenu formidable. Juste pour que vous puissiez voir que nous ne mentons pas, la gamme de panneaux du DC FanDome était composée du principal Patty Jenkins, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et bien sûr Gal Gadot.

Le panel a commencé par des questions de fans de Wonder Woman du monde entier. Des questions assez intéressantes comme l’adaptation des costumes du premier opus qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale et qui va maintenant jusqu’aux années 80. Par ici, Pedro Pascal a donné des faits intéressants sur la façon dont ils ont adapté ses costumes des années 80 pour le faire passer pour un méchant.

À la surprise des fans de la franchise, rien de plus et rien de moins que Linda Carter est apparu, qui a joué le super-héros dans les années 70. Tous les acteurs et le réalisateur étaient pleins d’éloges pour elle. Patty Jenkins a souligné que le panel ne serait rien sans sa présence.

Bande annonce

Maintenant, la chose la plus importante et où nous trouvons toute l’action. Dans la nouvelle bande-annonce, plusieurs choses sont révélées qui nous ont laissé la bouche ouverte. Comme son histoire le raconte, en 1984, pendant la guerre froide, Diana est entrée en conflit avec deux redoutables ennemis: l’entrepreneur médiatique. Seigneur Maxwell et l’ami s’est transformé en ennemi Barbara Minerva ou Cheetah, alors qu’elle se réunit avec son intérêt amoureux Steve Trevor.

La bande-annonce nous met également pleinement dans la ligne et l’humour du film. Au milieu de toute l’action Gal Gadot et Chris Pine trouvent des moments pour apaiser la tension avec quelques blagues pour toute la famille.

Sans aucun doute, le plus intéressant de tous était de pouvoir jeter le premier regard sur Cheetah et la vérité est qu’il a l’air spectaculaire. Dans sa bataille finale, on peut aussi voir Gal Gadot portant un costume en or assez incroyable. Une armure digne du pouvoir de Wonder Woman qu’elle accompagne toujours de son fouet.

Nous partageons avec vous le merveilleux trailer de Wonder Woman 1984 avant premières le 1 octobre 2020:

