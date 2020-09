Ce 2020 sera la fin de James Bond … Ah d’accord. Peut-être que nous exagérons un peu, mais ce que nous pouvons dire, c’est que C’est la fin d’une ère de l’agent le plus célèbre au monde, comme l’acteur qui le joue depuis près de 15 ans, dit au revoir à la franchise. Yes, No Time to Die, le prochain épisode, est le dernier de Craig en tant que Bond, James Bond.

C’est donc l’une des premières les plus importantes de cette année qui a subi quelques changements en raison de la pandémie. No Time to Die sortira au premier semestre 2020, mais a changé sa date en novembre de cette année. Et c’est pourquoi ils ont sorti une nouvelle bande-annonce explosive.

Pas le temps de mourir

Que voyons-nous dans cette bande-annonce de No Time to Die? Comme nous savons, Bond a pris du temps en Jamaïque. Mais votre paix et votre tranquillité sont perturbées quand un vieil ami à lui, Felix Leiter, va le chercher pour lui confier la mission le plus grand de sa carrière d’agent: sauver le monde.

James Bond doit sauver un scientifique qui a été kidnappé par l’organisation dirigée par un type nommé Safin, le méchant masqué de l’histoire qui a produit une nouvelle technologie qui peut être fatale à toute l’humanité.

Il y a plusieurs acteurs et actrices d’anciens épisodes de James Bond (avec Daniel Craig, bien sûr), de retour pour ce dernier volet. Ce Léa Seydoux comme le Dr Madeleine Swann, Ben Whishaw est le collègue de Bond nommé Q, Christoph Waltz reviens comme le méchant Ernst Blofeld, Ralph Fiennes sera à nouveau le leader M, Naomie Harris sera Eve Moneypenny et Jeffrey Wright c’est Felix Leiter.

Cependant, il y a de nouveaux noms qui sont très intéressants. Pour commencer, le lauréat d’un Oscar, Rami Malek, est le méchant de No Time to Die. Je veux dire, ce Safin. Mais ça l’accompagne aussi Ana de Armas et Lashana Lynch. L’un est Paloma, un agent de la CIA tandis que Lashana jouera un agent de l’équipe 00.

La présence de Lashana est plus importante qu’il n’y paraît, car depuis fin 2019, on parlait qu’il remplacerait James Bond. Mais pas avec le même nom, mais occuperait le numéro d’insigne de l’agent: le 007. Il va donc falloir voir comment la franchise évolue avec le départ de Daniel Craig et qui sera le nouveau Bond.

Date et bande-annonce de James Bond 25

No Time to Die sera présenté en première internationale le 25 novembre. Son premier rendez-vous était prévu pour le 2 avril, mais elle a été obligée de déplacer la première et à un moment donné, il a été question qu’elle sortirait jusqu’en 2021. Mais non. Cette bande-annonce semble confirmer qu’elle nous parviendra en novembre.

Pas le temps de mourir Il est dirigé par Cary Joji Fukunaga, qui a co-écrit le scénario de livraison avec Phoebe Waller-Bridge et Scott Z. Burns. Ici nous vous laissons peut-être le dernier trailer de No Time to Die:

Voir sur YouTube