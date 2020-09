La hantise de Bly Manor fait partie de l’anthologie de Maison de colline créé par Mike Flanagan pour Netflix.

Une question: Si on vous donnait une immense, belle et vieille maison, iriez-vous y vivre? Avant de répondre rapidement, ils doivent savoir que la maison en question est isolée dans un endroit où il y a toujours du brouillard. Mais attendez. Cette maison, qui a été construite il y a 100 ans, cache des secrets quelque peu terrifiants sur la mort, les esprits, les frayeurs et les traumatismes de l’enfance. Est-ce qu’ils iraient vivre dans cette maison même s’ils la leur donnaient?

La réponse, du moins la plus évidente, est non. Mais pour une raison étrange, dans les séries et les films, il y a toujours une famille prête à défier le surnaturel. Et c’était le cas, bien sûr, de la famille Crain dans la série The Haunting of Hill House, dirigée par un père et une mère accompagnés de leurs cinq enfants. Comme on a pu le constater lors de la première saison, les choses ne se sont pas du tout bien passées.

Et il semble que les choses ne s’amélioreront pas dans la suite intitulée The Haunting of Bly Manor, qui vient de sortir son premier trailer:

Dans le premier teaser de The Haunting of Bly Manor, on voit l’actrice Victoria Pedretti retour pour raconter une nouvelle histoire de cette anthologie d’horreur que Netflix prépare depuis 2018. Dans la vidéo, nous voyons que il y a une immense maison, des gens qui ont l’air un peu dérangés, et des poupées ou des lys dans un sous-sol qui bougent quand personne ne les voit. En outre, l’histoire semble se dérouler à différentes époques, ce qui la rend plus effrayante.

Dans The Haunting of Bly Manor, nous rencontrerons deux enfants hué[email protected] en arrivant au manoir Bly Manor sous la garde d’une nouvelle personne. Cette femme croit que la maison où elle vit est hantée, et elle commence à perdre la notion de ce qui est réel ou de ce qui appartient à la fantaisie, ou à un moment surnaturel. Depuis combien de temps sont-ils dans la maison, qui sont ces autres personnes, sont-ils morts ou vivants?

Ce deuxième volet de l’anthologie est basé sur l’ouvrage The Turn of the Screw de Henry James écrit en 1989. Alors oui, on peut s’attendre à des détails plus effrayants. Et comment pouvons-nous en être si sûrs? Le nom de Mike Flanagan en est la raison. Le réalisateur de Doctor Sleep revient pour diriger cette production après l’énorme succès de The Haunting of Hill House en 2018.

Comme nous nous en souvenons, cet épisode est devenu l’un des plus réussis de Netflix et les critiques ont soutenu sa première. Cette première partie était basée sur le roman de 1959 de Shirley Jackson.

Le casting et la date de sortie

Les stars de The Haunting of Bly Manor Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Rahul Kohli;, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith et Amelia Eve. De nombreux acteurs de The Haunting of Hill House reviendront jouer d’autres personnages qui ne manqueront pas de passer un moment difficile.

The Curse of Bly Manor sortira le 9 octobre 2020 dans le cadre du catalogue original Netflix. Ici nous vous laissons cette avance et nous attendons plus d’informations pour sortir de cette deuxième partie qui promet d’être un peu plus effrayant que The Haunting of Hill House: