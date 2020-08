Comme les téléspectateurs de Love Island l’ont vu jusqu’à présent dans la saison 2, Kierstan a fait sensation dans la villa de Vegas. James et Carrington ont immédiatement montré de l’intérêt pour elle, Calvin et Caleb l’ont tous deux emmenée à des rendez-vous, et Tre l’a même pressée! Alors, qui est cette star de télé-réalité en plein essor?

Selon sa biographie CBS, Kierstan Saulter est un barman de 23 ans de Castroville, au Texas. Son profil LinkedIn, quant à lui, révèle qu’elle est serveuse de cocktail et hôte VIP dans une discothèque à Austin, au Texas, et une influenceuse sociale pour la marque de style de vie Ignite International.

Source: Instagram

Kierstan a parlé de son passé et de sa personnalité dans une vidéo de CBS – en disant que sa devise préférée était, par exemple, «Sauvez un cheval, montez un cowboy» et qu’elle a des «nouveaux bébés» sur sa poitrine. «Vous pouvez regarder mais ne pas toucher … encore», dit-elle.

Cette candidate de la saison 2 de Love Island a également déclaré qu’elle pratiquait le cheerleading universitaire au lycée tout en élevant et en montrant des chèvres. «J’aime être une fille féminine, mais j’aime me salir», a-t-elle expliqué. «Je peux être un peu fou, je ne vais pas mentir. Je suis ravi de voir comment cela se passe dans la villa. »

Elle a poursuivi: «Je ne veux pas être le début d’un drame, mais si je dois, vous savez, dire ce que je pense … genre, je vais me battre pour ce que je veux, mais je ‘ Je ne vais pas mendier, non. Genre, tu me supplies. Je suis prêt à aller voir mes hommes, à les faire faire la queue et à faire mon choix. Ouais, je suis prêt.

Au cas où vous ne seriez pas familier avec l’émission, Love Island de CBS est basé sur la version britannique de Love Island, qui a été diffusée à travers l’étang depuis 2015 et a inspiré des clones en Australie, en Allemagne et en Suède.

La saison 1 de l’American Love Island s’est déroulée dans une villa des Fidji, mais pour la deuxième saison retardée par la pandémie, la production a été transférée dans un hôtel de Las Vegas avec des protocoles de quarantaine en place.

«Le matchmaking commence alors qu’un groupe de célibataires ‘Islanders’ se réunissent dans une superbe villa à Las Vegas, prêts à se lancer dans un été de rencontres, de romance et, finalement, de relations», explique le synopsis de Love Island de CBS. «Tous les quelques jours, les Islanders se jumellent et ceux qui ne le sont pas risquent d’être expulsés de l’île.»

Source: CTV

Bien sûr, le format de l’émission ne facilite pas la tâche des candidats. «Les défis regorgent de nouveaux arrivants insulaires intrigants et de rebondissements dramatiques à mesure que les amitiés et les relations se forment», ajoute le synopsis. «En plus de choisir judicieusement leurs partenaires, les insulaires doivent également gagner le cœur des téléspectateurs qui ont la possibilité de façonner les événements à l’écran et finalement couronner un couple chanceux le gagnant qui aura ensuite la chance de repartir avec l’amour et le prix en argent. . »

Love Island est diffusé du dimanche au vendredi à 21 h HE et le samedi à 20 h sur CBS.

