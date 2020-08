Classé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même comme un aliment sain, le gelée Il contient 90% de protéines, 8% d’eau et 2% de sels. Découvrez dans les lignes suivantes les avantages de consommer 10 grammes de gelée à jour.

Favorise la construction musculaire. En plus d’avoir une teneur exceptionnelle en protéines, le gelée Il contient de l’arginine et de la glycine, deux acides aminés qui favorisent la construction et l’entretien des tissus corporels et stimulent le métabolisme.

Soulage les douleurs articulaires. En plus du fluor, gelée contient du collagène, une protéine présente dans les os, les tendons et les articulations, qui apporte résistance, souplesse et élasticité, d’où la consommation quotidienne de gelée aide à réduire les douleurs articulaires chez les personnes souffrant d’arthrose.

Gelée

Améliore l’apparence de la peau. Saviez-vous que la production de collagène est naturellement réduite à partir de 25 ans? Donc, la consommation régulière de gelée stimule la production de protéines, retardant l’apparition des premiers signes du vieillissement.

Allié de la digestion. Consommation régulière de gelée Il facilite la digestion de certains aliments comme la viande et les produits laitiers grâce à sa teneur en acide glutamique, une substance qui stimule la production de sucs gastriques.