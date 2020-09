Pour l’instant, l’univers Star Wars vivra dans les séries et les productions que Disney a prévu pour sa plateforme de streaming. Et la vérité est qu’il est entre de bonnes mains, car ils développent des histoires extrêmement intéressantes et que de nombreux fans d’os rouges attendent depuis des années. Cependant, Le mandalorien a complètement changé le cours de la trilogie créée par George Lucas à la télévision.

Depuis sa création sur Disney + en 2019, cette production créée par le grand Jon Favreau a remporté les applaudissements de tout le public, parce qu’il avait l’essence des premiers films combinée à une intrigue beaucoup plus sombre et meilleure. Mais personne n’a vu venir le succès que cela aurait dans le monde, grâce au Commandement et surtout à un petit green qui a conquis le cœur le plus dur, The Child -Mieux connu comme Bébé yoda-.

La première saison de The Mandalorian a été un succès

En tout étaient 8 épisodes qui ont été publiés pour la première saison de The Mandalorian, qui ont des invités spéciaux dans la direction, tels que Taika waititi ou Dave Filoni. Dans chacun d’eux, on nous a présenté une histoire située juste après les événements du Retour du Jedi, Suite à un homme armé solitaire au-delà des limites de la République avec une mission très importante.

Comme s’il ne suffisait pas de gagner l’affection de tous les fans, le 28 juillet, les nominés aux Emmy Awards 2020 ont été annoncés, et à la surprise de beaucoup La série est nominée dans 15 catégories, dont l’une des plus importantes, le meilleur drame. Un exploit qui a laissé les initiés de l’industrie avec un œil carré – compte tenu de cela Pedro Pascal, qui joue Din Djarrin (ou The Mandalorian) il ne parle pas et tu ne peux même pas voir son visage-.

La deuxième saison apportera de nouveaux personnages

Fort du succès de la première saison, Jon Favreau lui-même a confirmé fin 2019 que cette année le deuxième versement arriverait. Jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup de détails, même si ces derniers mois, on a appris qu’ils rejoindraient le casting spectaculaire composé de Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, grands noms et personnages que beaucoup aiment de l’univers de Guerres des étoiles

Le premier d’entre eux a été l’incorporation de Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano, Padawan d’Anakin Skywalker qui a pris de l’importance lorsqu’elle est apparue dans des séries comme La guerre des clones et Rebelles. Mais peut-être que l’acteur qui a le plus bougé était Temuera Morrison, qui reviendra des préquels dirigés par Lucas pour jouer le chasseur de primes le plus aimé de la galaxie, le grand boba fett.

Nous avons enfin des images et quelques détails de la nouvelle livraison

Et enfin, après des mois d’attente, Jon Favreau a révélé plus d’informations et surtout des images exclusives de la deuxième saison de The Mandalorian. Il s’avère que le réalisateur derrière le MCU Marvel et une action en direct de Disney a donné une interview à Entertainment Weekly, où il a parlé du succès de la série et de la façon dont ils travaillent sur ce nouvel opus.

Parmi les rares choses qu’il a racontées, c’était que ce nouvel épisode «Il s’agit d’apporter une histoire plus large au monde». Selon Favreau: « Chaque épisode conserve son propre arôme et continue l’aventure d’El Mando avec The Child ». Pour sa part, Dave Filoni, producteur exécutif et réalisateur de certains épisodes, a également déclaré que « tout est plus grand, l’histoire entre les protagonistes se déroule d’une manière qui plaira aux téléspectateurs. »

De plus, ils ont montré une série d’images où On peut voir le Mando, Baby Yoda, Cara, Greef ou les méchants Moff Gideon dans différentes scènes dont ils n’ont pas donné plus de détails. Mais d’après ce que l’on sait – et surtout de la façon dont la première saison s’est terminée – on pouvait voir Gideon cherche Din Djarin et The Child dans toute la galaxie jusqu’à ce qu’il remplisse sa mission, voler ce petit garçon dont l’espèce est encore inconnue.

Allez-y avec les images

Il ne reste plus qu’à attendre qu’un teaser ou une bande-annonce soit publié pour finir de s’exciter, mais le La deuxième saison de The Mandalorian sera présentée en première le 30 octobre sur Disney +. Et le plus important est que pour la première fois, les fans de Star Wars au Mexique et en Amérique latine pourront voir la série quelques semaines à peine après son lancement, car le 17 novembre prochain la plateforme de streaming nous atteindra enfin.