Sans aucun doute, Batman est l’un des super-héros les plus aimés qui aient jamais existé., car son histoire a réussi à attirer des milliers de lecteurs depuis sa première apparition en 1939. Depuis, nous avons eu la chance de la voir dans différents médias tels que le cinéma et la télévision, avec divers acteurs qui ont revêtu le costume du héros de Gotham City, mais bientôt nous pourrons le voir sur grand écran quand Robert Pattinson jouera Bruce Wayne dans The Batman.

Depuis qu’il a été annoncé que l’acteur que l’on a vu dans des films comme Twilight, Bel Ami et récemment dans Le Phare, la polémique n’a pas attendu. Surtout parce que certains détracteurs sont sortis, qui croyait qu’il n’était pas le seul à jouer dans cette histoire, qui sera dirigée par Matt Reeves, même si peu à peu des détails sortaient qui ont attiré l’attention de tout le monde.

Un casting spectaculaire a rejoint le casting de The Batman

Pour commencer, le casting de The Batman a été rejoint par de grands noms comme Jonah Hill, Paul Dano, Zöe Kravitz et jusqu’à Andy Serkis, qui interprétera respectivement le Penguin, the Riddler, Catwoman et Alfred Pennyworth dans cette adaptation. À partir de ce moment peu de choses ont été montrées dans le film, créant une attente parmi les fans du « Bat Man ».

Par là Certaines images du tournage ont été divulguées, nous donnant une idée de ce à quoi ressemblerait Robert Pattinson avec le costume grâce à un double, mais jusqu’à présent, aucune photographie officielle n’est sortie. Comme vous vous en souvenez peut-être, ce 22 août DC nous apporte une convention virtuelle avec beaucoup des annonces les plus importantes de son univers cinématographique, qui pour l’instant nous avons vu des choses de Wonder Woman 1984, The Flash et The Suicide Squad, et bien sûr ce film est l’un des plus attendus de tout l’événement.

Robert Pattinson en costume de batman?

Juste deux jours avant DC FanDome, le réalisateur Matt Reeves a révélé sur son compte Twitter le logo et l’art officiel de The Batman, mais avant l’annonce officielle de ce film à la convention, Nous avons de nouvelles images de Robert portant le costume emblématique de ce super-héros et on dirait qu’il est triste, tellement triste.

Il s’avère qu’un utilisateur du célèbre réseau d’oiseaux bleus nommé @heroshardin a partagé une série de photos de Pattinson. Certains d’entre eux que nous avions déjà vus – car ils y apparaissaient sur fond rouge – mais d’autres Ils nous ont montré à quoi il ressemblerait en jouant à Bruce Wayne.

Ce qui a retenu notre attention, c’est que dans cette version il regarde avec des yeux peints (ce qui le fait un peu emo) et qu’ils nous montrent quelques détails de sa personnalité Votre interprétation de cela ne vous rappelle pas Tobey Maguire avec le costume noir Spider-Man, jiar jiar. On ne peut qu’attendre que le panel de The Batman arrive pour tout savoir sur ce film, qui nous reviendra l’année prochaine.