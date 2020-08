Même une pandémie n’allait pas empêcher Lady Gaga de présenter des looks très emblématiques sur les MTV VMA 2020. Avec son équipe créative – la directrice et designer Nicola Formichetti, la maquilleuse Sarah Tanno, la styliste Marta del Rio et le coiffeur Frederic Aspiras – n’ont pas déçu les fans ou la mode, récoltant certains des prix les plus emblématiques de la soirée (dont Artiste de l’année et Chanson du Year) et certainement son look le plus emblématique – avec un message de sécurité: «Portez un masque!»

Dans le plus pur style Gaga, elle portait cinq tenues différentes pour chacune de ses cinq victoires.

Son premier regard a été sa tenue de «tapis rouge», où elle a rendu hommage au prix Moon-person avec un casque conçu par Conrad par Conrad. Sa tenue était la parka matelassée cœur, dessinée par le créateur new-yorkais AREA, de la collection Automne / Hiver 2020. Elle a complété le look avec des bottes à plateforme de Pleaser shoes.

Gaga a plaisanté à propos de son casque: «Je portais des écrans faciaux avant que ce ne soit une chose.»

Pour son deuxième look en acceptant le prix de la meilleure collaboration, Gaga est passée à une tenue Iris van Herpen et à un masque rose de Cecilio Castrillo qui servait le masque Batman’s Bane.

Sur une séquence de victoires consécutives, Gaga a enfilé une superbe jupe boule en taffetas vert pour accepter la chanson de l’année pour «Rain on Me». La robe a été conçue par Christopher John Rogers, que Net-a-Porter a déclaré être un créateur à surveiller en 2020. Rogers qui a habillé Michelle Obama et Cardi B est connue pour ses coupes et ses silhouettes pointues.

Il était temps pour un autre changement de masque, cette fois, Lance Victor Moore était le designer incontournable pour le look cornu.

Gaga a remporté le prix de l’artiste de l’année et a servi une autre tenue et un masque, plus grands que les précédents. Maison Valentino a été le créateur de ce look, redessiné par Formichetti. Le look couture était de Pierpaolo Piccoili.

La créatrice indonésienne Maison Met, alias Mety Choa, a créé le masque brillant éblouissant, soulignant l’importance de la sécurité pendant la pandémie.

Les bottes plates-formes blanches de Gaga de Pleaser shoes ont ajouté de la hauteur au chanteur de 5’2 ″.

Il y avait une ambiance «Le Seigneur des Anneaux» et Teenage Mutant Ninja Turtles «Shredder» lorsque Gaga a remporté le tout premier prix Tri-Con, alors qu’elle revenait dans son cinquième changement de tenue de la nuit. La créatrice de Los Angeles Candice Cuoco a créé la veste et Manuel Albarran (qui se spécialise dans la conception de costumes en métal) était responsable du soutien-gorge et du tour de cou pointus de Gaga, qu’elle portait sur une autre création de la Maison Valentino.

Les fans ont adoré, se rendant sur les réseaux sociaux pour partager leurs réactions, soulignant que si Lady Gaga peut porter un masque, nous le pouvons tous.

Si Lady Gaga et Ariana Grande peuvent tuer une performance comme celle-là en portant des masques, vous pouvez en porter un lorsque vous faites vos foutues courses! Portez un putain de masque! – ✊🏻✊🏿Tracy Ramone Rose🏳️‍🌈 (@tracyramone) 31 août 2020

Écoutez… SI ARIANA GRANDE ET LADY GAGA PEUVENT EFFECTUER AVEC DES MASQUES ET EXÉCUTER UNE CHORÉGRAPHIE DURE… VOUS POUVEZ PORTER VOTRE MASQUE POUR DES TÂCHES SIMPLES! – 🤍Shylah🤍 (@ShylahDenise) 31 août 2020