23 septembre 2020 Deepika Padukone à convoquer par l'agence après l'interrogatoire de son manager: fonctionnaire de la BCN

Le NCB sonde constamment l’angle de la drogue à Bollywood depuis quelques semaines. Tout cela s’est produit après la récupération de quelques discussions WhatsApp de Rhea Chakraborty qui indiquaient un possible complot de drogue. Les choses se sont encore aggravées après son arrestation par le BCN, car de plus en plus de noms sont apparus entre les mêmes. Les sections conscientes ont été choquées lorsque le nom de Deepika Padukone et de son manager Karishma Prakash est apparu récemment en relation avec l’angle de la drogue.

Cela s’est produit après la reprise de quelques discussions présumées sur la drogue entre l’actrice et son manager. Alors que le BCN a déjà interrogé le gestionnaire de talents Jaya Saha concernant le lien entre la drogue, il y a des rapports selon lesquels l’agence interrogera également le directeur de Deepika, Karishma. Cependant, ce dernier a demandé une exemption de l’enquête jusqu’au 25 septembre en raison de problèmes de santé. Maintenant, selon un responsable de la NCB, l’agence l’interrogera d’abord avant de passer à la convocation de l’actrice de Chhapaak.

Ils convoqueraient Deepika après l’interrogatoire de son manager si nécessaire. Pour l’instant, l’actrice est à Goa, où elle est occupée à tourner pour son prochain projet avec Shakun Batra. Cependant, des informations suggèrent également qu’elle pourrait revenir de là en raison des circonstances actuelles. Elle aurait également contacté son équipe juridique à Delhi à propos de la même chose. Pendant ce temps, de nombreux autres noms ont fait surface au milieu de l’enquête de NCB sur le cartel de la drogue de Bollywood. Si l’on en croit les reportages des médias, l’agence convoquera probablement Sara Ali Khan et Shraddha Kapoor prochainement.

