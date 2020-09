Si vous voulez qu’un menu différent et délicieux surprenne votre famille, alors cette recette de thon grillé ravira tout le monde grâce à sa saveur.

Thon grillé riche

Les marinades seront toujours une option délicieuse pour le poisson cet été, alors si vous êtes déjà prêt à manger sainement et délicieux, n’hésitez pas.

Ce dont tu auras besoin:

1 tranche de thon rouge

1 cuillère à soupe de gros sel

2 gousses d’ail

1 branche de persil

1 trait d’huile d’olive

Mode de préparation:

Si vous avez acheté le steak de thon ou si vous le coupez vous-même, il est important que les tranches aient environ 2 ou 3 centimètres d’épaisseur, car si ce n’est pas le cas, cela n’aura pas l’air très bien sur le gril.

La prochaine chose que nous ferons est d’étaler chaque filet avec du sel des deux côtés et de les réserver pour commencer à préparer notre marinade. Dans un autre bol, nous mélangerons l’ail écrasé, le persil haché et un filet d’huile d’olive.

Attendons que notre grill ait un feu fort et commençons à faire griller notre poisson. Il faut d’abord les cuire d’un côté puis de l’autre, il faut faire très attention à ce qu’elles ne brûlent pas, c’est-à-dire les laisser dorer à l’extérieur et peu cuites à l’intérieur. Lorsqu’ils commencent à prendre de la couleur sur le gril, il sera temps d’ajouter le mélange de marinade à la surface et de le retourner quelques minutes de plus. Et voilà! Cette recette est non seulement simple mais aussi très saine, vous pouvez l’accompagner d’une salade ou de ce que vous aimez le plus.