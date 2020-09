Pour préparer cette recette, vous pouvez utiliser des champignons en conserve ou naturels. Les conserves rendront la préparation beaucoup plus rapide, vous n’aurez plus à les nettoyer.

Ingrédients:

4 poitrines de poulet

150 g de champignons tranchés en conserve

½ oignon

2 gousses d’ail

1 enveloppe de soupe aux champignons (seulement 2 cuillères à soupe utilisées)

200 ml) lait

100 ml de crème

poivre blanc

Préparation:

Prenez le lait et versez-le dans un verre, dans lequel vous diluerez deux cuillères à soupe de soupe aux champignons.

Placez la crème dans une casserole et réglez la chaleur au minimum. Lorsque vous voyez qu’il commence à fumer, ajoutez le lait que vous avez réservé. Remuez et laissez le tout cuire à feu doux, mais ne le laissez pas bouillir, avant qu’il n’atteigne l’ébullition, éteignez le feu.

Râpez l’oignon très finement et coupez les gousses d’ail en petits morceaux. Ajouter l’huile d’olive dans une poêle. Faire sauter pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’oignon soit transparent.

Ajouter un peu de poivre aux poitrines et faire dorer à l’extérieur quelques minutes de chaque côté, selon l’épaisseur. Une fois dorés, retirez-les de la poêle.

Ajoutez maintenant les champignons tranchés dans la poêle où vous venez de faire dorer le poulet. Laissez-les cuire à feu doux pendant environ 10 minutes jusqu’à ce que vous voyiez leur taille réduire.

Sur les champignons versez le mélange de crème et de lait, remuez et continuez à feu doux.

Ajouter les poitrines de poulet aux ingrédients précédents, couvrir et cuire 4 minutes.

Si vous le souhaitez, passez la sauce dans un mélangeur ou un robot culinaire pour une texture plus fine.