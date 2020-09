Demi Lovato veut que tout le monde sache que ce n’est pas grave de ne pas être bien tout le temps.

La pop star et défenseur de la santé mentale a rencontré les animateurs de PopCrush Nights Kayla Thomas et Matt Ryan, où elle a parlé de “OK Not To Be OK”, de sa nouvelle collaboration avec Marshmello et du pouvoir de s’exprimer.

“C’est un hymne pour [the] des temps sans précédent dans lesquels nous sommes en ce moment, où il y a des troubles civils; une pandémie mondiale est en train de se produire; et les gens perdent la vie et des êtres chers chaque jour », a déclaré l’interprète à propos du message opportun derrière son nouveau single.

“C’est juste un rappel – qui, espérons-le, restera coincé dans la tête des gens en ce moment – que c’est normal de ne pas aller bien”, a-t-elle ajouté.

Lovato a également souligné l’importance de savoir que vous n’êtes pas seul dans votre lutte.

“J’ai été confronté à la dépression et à l’anxiété pendant une grande partie de ma vie. Il y a tellement de gens qui en font face pour la première fois. Mon message à eux et mon message à toute personne souffrant d’anxiété ou de dépression accrue est juste [to remember] que personne n’a vécu cela auparavant. Ce sont des moments vraiment, vraiment bizarres. Ce n’est pas grave de ne pas être bien. Tu n’es pas seul.”

Quant à ces moments “vraiment, vraiment bizarres” mentionnés ci-dessus, Lovato a admis qu’elle se sentait reconnaissante que la chanson soit venue pendant un temps nécessaire, socialement et politiquement parlant.

«Je suis tellement reconnaissante que la chanson se soit concrétisée cet été», a-t-elle partagé, révélant qu’elle et Marshmello avaient travaillé sur le morceau à distance. «Nous n’avons jamais eu besoin d’un hymne plus positif dans nos vies. J’ai toujours adopté l’approche de raconter mon histoire et d’être un défenseur de la santé mentale tout au long de mon parcours, mais cette année, j’ai réalisé qu’étant donné les troubles dans notre pays, le silence est synonyme de violence. Nous devons prendre la parole, nous devons faire ce qu’il faut. “

“Il y a une plus grande image au travail ici et je dois y contribuer, donc la musique que je fais en ce moment … sert un objectif tellement plus grand parce que c’est vraiment nécessaire en ce moment”, a poursuivi le chanteur.

Regardez l’interview complète de PopCrush Nights avec Demi Lovato, ci-dessous.

Regardez le clip vidéo de Marshmello et Demi Lovato pour “OK ​​Not To Be OK” ci-dessous.