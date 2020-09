Demi Lovato est juste enthousiasmée par ses noces imminentes avec le fiancé Max Ehrich tel que nous le sommes.

Tout en parlant aux animateurs de PopCrush Nights, Kayla Thomas et Matt Ryan, la chanteuse de “OK Not To Be OK” – qui a également parlé du pouvoir de parler de santé mentale – a brièvement évoqué son potentiel de mariage et ses projets de mariage.

Et surprise! Lovato n’est pas sûre qu’elle va opter pour la robe blanche traditionnelle.

“J’ai mon image pour ce que je voudrais qu’elle [look like] si je dois faire une grande fête. Je ne veux pas le donner mais ce n’est certainement pas une robe blanche, »taquina-t-elle.

Alors que Lovato a admis qu’elle avait déjà “commencé à regarder des robes”, la pandémie a, naturellement, jeté une clé à molette dans la machine de planification de mariage typique.

«D’un côté, j’aimerais m’enfuir parce que ma vie est si publique et je veux la garder sacrée entre moi et lui. D’un autre côté, je veux que mes amis et ma famille soient là pour une fête, mais je peux» t faire ça jusqu’à ce que la pandémie soit finie parce que ce n’est pas sûr, a-t-elle partagé. [elope] en attendant et fais ça [a big wedding ceremony] plus tard? C’est toute cette planification. “

Une chose est sûre, cependant: peu importe ce que Lovato porte à son mariage, elle va faire une superbe mariée. (Ne nous croyez pas? Regardez son clip pour “Dis-moi que tu m’aimes!”)

Regardez l’interview complète de PopCrush Nights avec Demi Lovato, ci-dessous.

Ehrich a posé la question à Lovato sur la plage en juillet. Voir leur magnifique photo de fiançailles (et la belle nouvelle bague de Lovato!) Ci-dessous.