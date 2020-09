Demi Rose montre son voyage en yacht à la Kim Kardashian | Instagram

Le beau mannequin britannique Demi Rose profite de vacances splendides et en a partagé chaque instant cette fois sur un yacht de luxe, toujours aussi beau.

Une fois de plus, Demi Rose Mawby, la célèbre mannequin britannique, a partagé une publication dans laquelle elle a laissé ses millions de followers sur les réseaux sociaux la bouche ouverte.

Le maillot de bain qu’elle portait à cette occasion était un noir d’une seule pièce et une cravate à la taille dans le même tissu, des lunettes argentées et deux longues tresses, bien qu’il soit quelque peu discret et sans aucun doute qui lui ressemblait le plus. charmes.

Il ne fait aucun doute que la jeune femme de 25 ans adore montrer sa silhouette en portant peu, beaucoup ou pas de vêtements puisqu’elle se sent très à l’aise avec sa silhouette.

Elle est actuellement l’une des femmes les plus recherchées sur les réseaux sociaux grâce à sa beauté et ses publications.

Cette photographie faisait partie de ses histoires Instagram aujourd'hui

Grâce à la quarantaine, ses plus de 14 millions d’abonnés ont eu l’occasion de la connaître au moins un peu plus, car bien qu’elle soit extrêmement discrète dans sa vie privée, il y a certaines choses qu’elle ne peut pas empêcher d’être connues publiquement, comme ses relations amoureuses. .

Il est important de mentionner que Demi Rose Mawby Elle a ouvert son compte Instagram il y a quelques années et sa popularité a tellement grandi qu’elle est déjà considérée comme l’un des modèles les plus suivis et recherchés de l’application.

De cette façon, il engage constamment ses plus fidèles followers avec ses photographies en plus de ses vidéos, car presque quotidiennement il partage même une photo ou une courte vidéo.

De plus, la belle britannique fait partie d’une guilde importante étant une forte personnalité sur Instagram puisque plusieurs mannequins comme Anastasia Kvikto et Alexandra Daddario sont recherchées ainsi que Demi Rose par les grandes entreprises pour travailler avec elles pour promouvoir leurs produits.

En ce moment, la belle mannequin profite de la chaleur d’Ibiza en Espagne, l’île de la fête, où elle vit maintenant avec son chat et son chien qui sont également ses chambres.

Beaucoup de ses adeptes se demandent si la jeune mannequin a un petit ami, cependant, jusqu’à présent, nous ne l’avons vue avec aucun homme et elle n’a présumé avoir aucune relation avec qui que ce soit, nous pourrions donc dire qu’elle est célibataire.

D’autre part, il a également été la cible de commentaires sur les réseaux sociaux, où en plus de souligner qu’il doit prendre soin de lui-même, car rien ne peut lui arriver puisqu’ils les laisseraient sans nouvelles photos, ils soulignent également que c’est une situation obligatoire et que c’est quelque peu irresponsable. sa manière d’agir.

Jusqu’au moment, Demi Rose Il n’a pas commenté ces commentaires, car le mannequin se concentre sur ses objectifs et sa vie, essayant de profiter au maximum de chaque jour et partageant avec ses followers comment elle le fait, monter sur des yachts, aller à des fêtes et s’amuser au maximum. du temps avec ses amis.

Ces derniers jours, il partage des histoires audacieuses où il partage ses soirées, moments de détente, entre autres moments.

À ce jour, la belle mannequin compte quatorze millions deux cent mille followers sur son compte Instagram officiel et sur Twitter elle en a un peu moins sur son compte puisqu’elle compte 656.1 mille followers.