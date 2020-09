Dans les années récentes, des cas de racisme ont été dénoncés grâce à internet et surtout aux bienheureux réseaux sociaux. Des attitudes qui dénigrent chacune des personnes qui ont une couleur de peau différente continuent d’être vues partout, Hollywood n’en est pas sauvé, car après les manifestations que l’on voit depuis quelques mois, certains acteurs ont décidé de raconter leurs histoires, et l’un d’eux est John Boyega.

C’était à la mi-mai et malheureusement à la suite du meurtre de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans qui a été asphyxié par un policier, lorsque des milliers de personnes aux États-Unis et dans une grande partie du monde sont descendues dans la rue pour protester contre la violence raciale en soutien au mouvement Black Lives Matter. Depuis lors et avec tristesse les noms de Breonna Taylor et le dernier d’entre eux, Jacob Blake, qui pourrait devenir paraplégique après avoir été abattu quatre fois par la police du Wisconsin.

John Boyega parle de son expérience avec Disney

John Boyega est l’une de ces figures qui n’a pas peur de dire ce qu’il penseParce que dans l’une des nombreuses manifestations à Londres contre le racisme, il a prononcé l’un des discours les plus émouvants jamais écrits. Mais maintenant, cela a surpris les habitants et les étrangers parce que a raconté une série d’événements survenus en travaillant avec Disney pour la nouvelle trilogie Star Wars, et cela a laissé beaucoup à réfléchir.

Il s’avère que dans une récente interview qu’il a eue avec le magazine GQ au Royaume-Uni, l’acteur de 28 ans qui a donné vie à Finn a parlé de ses cinq dernières années au travail, au cours de laquelle il a participé à différents projets en plus de la saga créée par George Lucas. Lorsque cela est Boyega parle de quelque chose qui s’est passé lors de la tournée de presse du controversé The Last Jedi en 2017.

La petite implication de Finn dans la trilogie

Selon ce qui compte, Disney a essayé de contrôler son image rejeter sa tenue ou sa coiffure: «Quand les hommes noirs font pousser les cheveux, c’est très puissant. Culturellement, cela représente quelque chose », a déclaré Boyega, qui a remis en question sa place dans une industrie construite par et pour les blancs. Mais après avoir terminé le tournage de The Rise of Skywalker, John a réfléchi à sa participation à la saga et est allé avec tout contre la société.

John Boyega dit que le traitement qu’ils ont donné à son personnage n’était pas adéquatEt bien qu’il soit conscient que parfois les choses changent dans le tournage, ils pensent que personne dans Star Wars ne s’intéressait à Finn: «Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer. Ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas élever un personnage noir, de le commercialiser pour qu’il soit beaucoup plus important que lui dans la franchise, puis de le mettre de côté. Ce n’est pas bon. Je vais le dire directement. «

Favoritisme dans Star Wars?

Quand le premier teaser est sorti par The Force Awakens, La présence de Finn a fait sensation parmi les fans, y compris certains qui ont joué Commentaires racistes. La vérité c’est que Dans le premier film, nous avons compris que le personnage de Boyega serait très important, mais a perdu de l’importance après la bande filmée par Rian Johnson.

John ne parle pas seulement pour lui, il mentionne également l’actrice Kelly Marie Tran, qui a joué Rose Tico et a été pratiquement effacé dans la dernière bande de Star Wars, puisque son personnage n’apparaissait à l’écran que le grand nombre de 1 minute et 16 secondes. L’acteur parle d’un favoritisme envers les acteurs blancs comme Daisy Ridley et Adam Driver, qui étaient l’axe central à la clôture de la trilogie.

«Ils savaient quoi faire avec Daisy Ridley, avec Adam Driver. Ils savaient quoi faire avec ces autres personnes, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran, quand il s’agissait de John Boyega, baisez-les. Alors que veux-tu que je dise? Ce qu’ils veulent que vous disiez, c’est: «J’ai aimé faire partie de cela. Ce fut une expérience formidable… «Non, non, non. Je prendrai cette affaire quand c’est une super expérience. Ils ont donné toutes les nuances à Adam Driver, toutes les nuances à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde sait. Je n’expose rien ».

Agressions envers lui à cause de sa race

John Boyega reconnaît que participer à Star Wars était une opportunité unique, une expérience irréelle Cela lui a ouvert de nombreuses portes, bien que cela ne signifie pas que pour cette raison, il doive accepter la situation qu’il a traversée pendant cette période. L’acteur a également parlé de la tentative de boycott et menaces de mort subies en 2015 après avoir révélé son rôle de Finlandais, qui malheureusement a été répété avec le même Kelly Marie Tran, qui a dû supprimer son compte Instagram en raison du harcèlement des fans.

Dans cet aspect et pour finir, John a dit qu’il était «Le seul acteur qui a eu sa propre expérience unique de cette franchise en fonction de sa race», car il a dû supporter des gens qui allaient quotidiennement sur les réseaux sociaux pour se plaindre de lui et de son personnage simplement parce qu’il n’était pas de race blanche.