Denzel Washinton a réagi à la nouvelle du décès de son ami Chadwick Boseman dans une déclaration partagée à Entertainment Weekly.

“C’était une âme douce et un artiste brillant, qui restera avec nous pour l’éternité à travers ses performances emblématiques au cours de sa courte mais illustre carrière. Que Dieu bénisse Chadwick Boseman”, a écrit Washington.

L’acteur primé aux Oscars avait une relation unique avec la star de Black Panther.

RÉALISÉ: CELEBS RÉAGIT À LA MORT DE CHADWICK BOSEMAN

En 2018, Boseman a révélé l’histoire de la façon dont Washington avait autrefois payé ses frais de scolarité pour suivre un programme de théâtre à l’Université d’Oxford dans les années 90.

À l’époque, un étudiant de l’Université Howard, Boseman, ainsi que plusieurs autres étudiants, ont été acceptés dans un programme de théâtre prestigieux. Incapable de payer les frais de scolarité coûteux, leur professeur, Phylicia Rashad, a contacté Washington, qui a payé la note en privé.

Tout en honorant Washington avec le Life Achievement Award lors de la remise des prix AFI 2019, Boseman a parlé de l’impact incommensurable de Washington sur sa vie et sa carrière.

“Je sais personnellement que votre générosité va au-delà de ce que vous avez donné sur scène et à l’écran”, a déclaré Boseman à Washington lors de son hommage. “Imaginez recevoir une lettre indiquant que vos frais de scolarité pour cet été ont été payés et que votre bienfaiteur n’est nul autre que l’acteur le plus dopé de la planète.”

“Une offrande d’un sage et d’un roi est plus que de l’argent et de l’or. C’est une graine d’espoir. Un bourgeon de foi. Il n’y a pas de panthère noire sans Denzel Washington”, at-il ajouté. “Que celui qui a arrosé soit arrosé, que celui qui a donné soit aussi donné.”

Washington a plus tard plaisanté sur le paiement des frais de scolarité de Boseman lors d’une apparition dans The Late Show With Stephen Colbert.

«J’ai vu Ryan Coogler et Chad, et il a dit: ‘Oh, tu sais, je voulais juste te remercier d’avoir payé’, et j’ai dit, oui, c’est pourquoi je suis ici. Je ne suis pas là pour voir – je J’ai aimé le film, Black Panther, ouais, bien, Wakanda Forever, mais où est mon argent? », a plaisanté Washington.

Par coïncidence, Boseman a fait de lui une mission au cours de sa vie à travers des actions telles que rendre visite et fournir des jouets aux enfants hospitalisés atteints de cancer, ainsi que donner des millions à diverses associations caritatives et défendre Black Lives Matter.

Boseman est décédé d’un cancer du côlon le vendredi 28 août. Il avait 43 ans.