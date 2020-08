▲ Cadre du film Black Panther, avec Chadwick Boseman, qui apparaît au centre et est décédé à l’âge de 43 ans. Quel immense talent, a souligné son partenaire Mark Ruffalo.

Martín Arceo S.

Journal La Jornada

Dimanche 30 août 2020, p. 8

Ce vendredi, Chadwick Boseman, un acteur qui incarnait le super-héros Black Panther dans les films inspirés des bandes dessinées publiées par la maison d’édition Marvel Comics, est décédé. Il a également joué Jackie Robinson, le premier joueur de baseball afro-américain dans les ligues majeures (à 42 ans, Brian Hegeland, 2013), et Thurgood Marshall, qui a été le premier juge noir à la Cour suprême des États-Unis.

L’acteur est décédé à Los Angeles, en Californie, à l’âge de 43 ans, d’un cancer du côlon, dont il souffrait depuis quatre ans, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Boseman n’a jamais mentionné sa maladie publiquement.

«C’était un vrai combattant – ont dit ses proches sur les réseaux sociaux – Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. Filmé à travers d’innombrables chirurgies et chimiothérapie Marshall (2016, Reginald Thurlin) Up to 5 Bloods (2020, Spike Lee) et Ma Rainey Black Bottom (basé sur la pièce) par August Wilson (avec Viola Davis et réalisé par George C. Wolfe , bientôt disponible sur Netflix) et bien d’autres. Le plus grand honneur de sa carrière a été de donner vie à T’Challa dans Black Panther (Ryan Coogler, 2018) », ont affirmé ses proches.

Les co-stars de Boseman dans les films Marvel Cinematic Universe ont exprimé leurs condoléances sur Twitter.

Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il n’avait pas encore créé autant de travail incroyable. Je serai éternellement reconnaissant de notre amitié. Reste au pouvoir, King, a écrit Chris Evans, qui a donné vie à Captain America sur grand écran.

«Merci @chadwickboseman pour tout ce que vous nous avez donné. Nous en avions besoin et l’apprécierons toujours! C’était un artiste et un frère doué et généreux qui nous manquera beaucoup », a déclaré Samuel L. Jackson, un acteur afro-américain qui a joué Nick Fury dans les films Marvel et le maître Jedi Mace Windu dans la saga Star Wars, dont carrière inclut Violent Times (Quentin Tarantino, 1994) et Le protégé (M. Night Shyamalan, 2000).

Les tragédies qui s’accumulent cette année n’ont été aggravées que par la perte de #ChadwickBoseman. Quel homme et quel immense talent. Frère, vous étiez l’un des plus grands de tous les temps, et votre grandeur n’était que le début, a noté Mark Ruffalo, l’acteur le plus récent à jouer Hulk, l’homme incroyable dans un film.

Selon Brie Larson, l’agent intergalactique Captain Marvel de la bande dessinée transporté au celluloïd, Chadwick «rayonnait de puissance et de paix. Qui représentait beaucoup plus que lui-même (…) vous a donné des mots d’encouragement lorsque vous vous sentiez en insécurité ».

Une étrange coïncidence est que la mort de Boseman, survenue le 28 août, est survenue le même jour que le 103e anniversaire de la naissance de Jack Kirby, un dessinateur qui a créé Black Panther pour les bandes dessinées Marvel en 1966, avec le scénariste Stan Lee. .