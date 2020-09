Alors que les tournages internationaux de films et de télévision ont été interrompus en Afrique du Sud au cours des six derniers mois en raison de l’interdiction des vols étrangers pendant la pandémie COVID-19, les membres de l’industrie locale ont trouvé un nouveau moyen de remonter le moral.

Jeudi, des centaines d’acteurs et de membres d’équipage sud-africains se réuniront pour réaliser un long métrage centré sur l’engouement pour la danse «Jerusalema» qui a balayé le monde. Le tournage coïncide avec la Journée du patrimoine, qui célèbre les multiples cultures de la nation arc-en-ciel.

Le film, tourné sur deux jours sur un plateau construit sur mesure aux Cape Town Film Studios, comprendra deux éléments: un récit scénarisé et une séquence de danse de masse. Dans ce dernier, les artistes danseront sur «Jerusalema», la chanson optimiste d’inspiration gospel, qui met en vedette la voix du chanteur Nomcebo Zikode et a été produite par Master KG. Le film sera réalisé par Calvin Hayward aux côtés d’Abongwe L.Booi, et produit par Cheryl Eatock et James Muringani.

La vidéo officielle de «Jerusalema» a enregistré plus de 146 millions de vues sur les réseaux sociaux depuis sa première sur YouTube en décembre. Cela a déclenché un défi mondial de danse virale qui a commencé en Angola lorsqu’un groupe d’amis a enregistré une vidéo de la chorégraphie de la danse. Des passionnés du monde entier – des agents de santé de première ligne dans un hôpital suédois aux prêtres en Italie – ont partagé des articles sur leurs versions de la danse. Plus tôt ce mois-ci, «Jerusalema» est devenu la chanson la plus shazamée au monde.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a donné son soutien au défi de la danse lors d’une mise à jour télévisée de COVID-19 la semaine dernière. Il a encouragé tous les Sud-Africains à exécuter le défi de la danse lors de la Journée du patrimoine. Il a dit que “Jerusalema” était “une chanson que j’aime tellement”, ajoutant: “Je vous exhorte à relever ce défi et à montrer au monde ce dont nous sommes capables.” Il a déclaré que cela symbolisait ce que l’Afrique du Sud avait réussi à réaliser en combattant la pandémie.

Toutes les installations et tous les services impliqués dans le film seront fournis gratuitement, y compris les installations du studio, la restauration, l’équipement et le transport. Les participants soutiendront une campagne caritative sous forme de dons, de colis alimentaires et de bons pour les chômeurs.

Le projet a reçu le parrainage de produits et d’installations de Cape Town Film Studios, Media Film Service, The Refinery, Panavision, Film Afrika Fresh Unit Logistics, Steers, Debonairs Pizza, Fleet Star, Sterling Logistics, Bluewater et CCPP Equipment Rental, ainsi que le soutien du gouvernement local du Cap et de l’organisation régionale Wesgro.