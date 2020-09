Dans ce qui semble être un mouvement sûr et prévisible, Games Done Quick a décidé de mettre en ligne son événement hivernal. À la fin des Summer Games Done Quick, qui s’est déroulé le mois dernier en tant qu’événement en ligne uniquement après quelques mois de changements de plans ici et là, l’organisation a révélé qu’Awesome Games Done Quick reviendrait en 2021 du 3 au 10 janvier. L’événement massif de speedrunning de jeux vidéo est devenu un incontournable bi-annuel alors que certains des meilleurs joueurs de la planète convergent vers une seule convention pour jouer à des jeux et collecter des fonds pour des œuvres caritatives. L’événement le plus récent a recueilli plus de 2,3 millions de dollars pour Médecins sans frontières tout en se déroulant en ligne. Beaucoup de personnes qui avaient participé dans le passé espéraient que l’événement reviendrait sous le soleil de Floride après que le pays ait réussi à mettre la main sur la pandémie de COVID-19, mais ces rêves ont été contrecarrés par l’incapacité du pays à réagir correctement, donc un beaucoup de choses en 2021 semblent ne pas se produire non plus.

Awesome Games Done Quick passera entièrement au numérique en janvier, grâce à GDQ.

Cela n’aurait donc pas dû être autant de choc cette semaine lorsque l’organisation a annoncé sur Twitter qu’elle déplacerait Awesome Games Done Quick pour devenir un événement en ligne. La bonne nouvelle, du moins pour les participants, c’est que tout le monde sait désormais bien à l’avance du changement au lieu d’attendre de voir où tomberont les cartes. Selon l’article, les jeux vidéo et les soumissions de bénévoles sélectionnés ouvriront le 24 septembre 2020. Il sera intéressant de voir qui s’inscrit cette fois-ci, car il était clair sur certains flux que même si les gens appréciaient de faire partie de l’événement, le faire en ligne a éliminé une partie de la vapeur que les gens avaient pour l’événement. Même quelques joueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dire qu’ils n’étaient pas ravis de jouer de chez eux plutôt que pour un public. Mais l’événement a tout de même attiré un grand nombre de Twitch et beaucoup de ceux qui ont participé se sont tout de même amusés en jouant pour une bonne cause.

À propos de Gavin Sheehan

Gavin est l’actuel éditeur de jeux pour Bleeding Cool. C’est un geek de longue date qui peut discuter avec vous de la bande dessinée, de la télévision, des jeux vidéo et même de la lutte professionnelle. Il peut également vous apprendre à jouer aux échecs Star Trek, à être votre miséricorde sur Overwatch, à recommander de la musique cool au hasard et à devenir voyou dans D&D. Il aime également des centaines d’autres choses geek qui ne peuvent pas être couvertes en un seul paragraphe. Suivez @TheGavinSheehan sur Facebook, Twitter, Instagram et Vero, pour des photos et des réflexions aléatoires.

